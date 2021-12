Aunque concluyan cargo, presionaremos a Alcaldes ante anomalías: ORFIS

Ediles cerrarían su ejercicio incluso sin cerrar el proceso de solventación de observaciones de la Cuenta Pública 2019 y 2020, anticipó la auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), Delia González Cobos.“A ellos (los Alcaldes salientes) les vamos a estar exigiendo la documentación o la información que corresponda para acreditar o desvirtuar las observaciones que hubieran quedado pendientes”, dijo la Auditora.De no presentarla antes del 31 de diciembre, los funcionarios y funcionarias municipales deberán presentar dicha información en enero y febrero de 2022, añadió.“Esto no concluye y no quiere decir que van a estar liberados de la responsabilidad que tienen por daños patrimoniales no aclarados” dijo González Cobos.Dijo conocer de servidores municipales con una sentencia en su contra por presunto daño patrimonial, en alusión al exalcalde Tito “N”.“Se reintegran montos, cantidades, desde el momento que inician las fiscalizaciones”, abundó la fiscalizadora.Presumió que en 2020, la fiscalización permitió el reintegro de 196 millones de pesos y de 100 millones en el ejercicio 2019.