Aunque dirigente no aparece, movimiento “Chucho El Roto” continuará movilizaciones

El líder del movimiento Resistencia Civil “La Leyenda de Chucho El Roto”, Francisco Fernández Morales, aún permanece en calidad de no localizado, así la informó Jorge Morales Barradas, vocero de esta organización, durante conferencia de prensa en que anunció movilizaciones para exigir reclasificación de las tarifas eléctricas.Añadió que autoridades les propusieron organizar brigadas de búsqueda a fin de localizar al dirigente pero sin que hasta la fecha se hayan concretado los operativos.“Dijeron que nos íbamos a poner de acuerdo. Fue una propuesta del director de Política Regional. Fue propuesta de él que nosotros nos organizáramos con algunas brigadas y que ellos por medio de la Secretaría de Gobierno, de la cual depende la Comisión Estatal de Búsqueda, armaríamos unas brigadas de búsqueda. Eso fue y ahí se quedó. No hemos recibido todavía”, añadió.Jorge Morales sostuvo que no pretenden interferir con la investigación sobre la desaparición de su líder, “nosotros hemos sido prudentes, recuerden ustedes que aquí hay una secrecía y hemos también manifestado en todas las ocasiones que nosotros somos muy prudentes, conscientes y que vamos a respetar y que no queremos intervenir ni interferir en las investigaciones por medio de la Fiscalía”.Por otra parte, el vocero de Resistencia Civil “La Leyenda de Chucho El Roto”, anunció que la siguiente semana se manifestarán en la Ciudad de México para exigir al Presidente la reclasificación de las tarifas eléctricas en Veracruz.“Nosotros vamos a hacer una marcha en favor de este movimiento de lucha social, en favor de las familias del Estado de Veracruz. Recordemos que desde hace más de 30 años el padre de las luchas sociales, de provocar que las familias en México hoy estén viviendo bien fue nuestro Presidente de la República”.Morales Barradas, acompañado de Alfredo Basurto, presidente de la Asociación Civil de la Coalición Nacional del Sur de Veracruz y de Norberto, presidente de Costeños Unidos, destacó que en próximos días dará a conocer el día en que se llevará a cabo esta marcha, en la que prevén que podrían asistir alrededor de las 120 familias integrantes del movimiento.“Vamos a ir a la Ciudad de México, la idea es subir a la Ciudad de México y decirle a nuestro Presidente de la República que también Veracruz es un estado que conforma nuestra República igual que Tabasco y que merecemos la reclasificación de las tarifas, no porque las merézcanos si no porque la Ley hoy nos asiste”, dijo.También señaló que la reclasificación en las tarifas de energía eléctrica de Tabasco habría sido por decreto presidencial, por lo que la marcha iría encaminada a pedirle esta implementación en Veracruz, “de la manera más prudente”.Asimismo, refirió que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha buscado engañar a la ciudadanía veracruzana, incluso intimidando a usuarios con la ayuda de instancias de gobierno.“Hoy le mienten y le han mentido a las familias y a Veracruz. Esta empresa de las tres mentiras de clase mundial, le han mentido al pueblo de hace unos meses para acá sacando esos spots publicitarios donde decían ‘la luz es de los mexicanos, la luz es tuya’. Pero llegan a las comunidades acompañados por dependencias que deberían resguardarnos, cometiendo arbitrariedades, intimidando”, señaló.Morales Barradas llamó a los titulares de Marina, SEDENA y de SSP de Veracruz a que no se presten a la intimidación que supuestamente la CFE hace con los veracruzanos que exigen baja de tarifas eléctricas.Ante la falta del pasto de tarifas por parte de cercas de las 120 mil familias integrantes al movimiento, señaló que no se niegan a pagar, sino que esperan pagar con la tarifa que se debería aplicar en el Estado de Veracruz.