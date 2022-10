Aunque duela, la mastografía es esencial para detectar cáncer de mama

La mastografía es el estudio más completo que existe hasta el momento para detectar el cáncer de mamá, indicó Lietzamari García Ríos, médica radióloga.Aunque reconoció que sí duele, pidió a las mujeres poner en una balanza unos minutos de dolor contra la posibilidad de morir si no hay un diagnóstico a tiempo.Asimismo, mencionó que la posibilidad de hallar cáncer de mamá en mujeres que se checan es de 1 de cada 10."La mastografía siendo un estudio que tiene mucho tiempo ya en práctica, es el único estudio que hasta ahorita sigue teniendo la más alta sensibilidad para detectar un cáncer de mama, a veces se nos olvida mucho y queremos tener estudios de mayor dimensión, de mayor costo, pero la mastografía es el único estudio que nos es útil para este diagnóstico", dijo.Añadió que las mujeres tienen muchas dudas respecto al estudio y aunque aclaró que sí duele, es un riesgo/beneficio que hay que poner en una balanza pues solo se trata de una molestia temporal por la comprensión de la mama.Otra de las dudas que detiene a la mujer a hacerse una mastografía es el tema de que si hacértelo te causa otro tipo de cáncer y aunque admitió que sí hay riesgo, la dosis de radiación emitida al paciente es muy pequeña. "Hay un programa que salió que sí daba cáncer de tiroides, realmente toda radiación que emite puede provocar un cáncer, desde el sol, hasta los estudios de imagen, pero la mastografía es un estudio muy noble donde la radiación es una dosis muy pequeña, entonces la podemos hacer abiertamente y no es a cada rato", señaló.Son las mujeres de 40 años y más las que se tienen que hacer las mastografías al menos cada dos años, sin embargo, la experta dijo que hay una pugna a nivel nacional para disminuir los tiempos y que el tumor sea detectado a tiempo.De los tratamientos, mencionó que hay muchos, aunado a que cada paciente puede necesitar algo diferente. "Cada cáncer es distinto y puede ser que la paciente requiera primero una cirugía, quimio, radioterapia, inmunoterapia, hormonoterapia, hay varias modalidades que según el oncólogo y estatus de la paciente es lo que se hará", declaró.Cuando no se tiene 40 años se debe realizar de forma periódica un ultrasonido.