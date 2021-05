Los planteles educativos en el municipio de Xico aún no regresarán a clases presenciales, así lo dieron a conocer autoridades locales.



Indicaron que las escuelas continuarán con las clases a distancia y esperarán algunas semanas más para reabrir, esto a pesar de que este municipio se encuentra en semáforo regional color verde.



“Por el momento no han regresado, todavía no, seguimos esperando”, acotaron.



De acuerdo a información, en el municipio de Teocelo tampoco ningún plantel ha abierto sus puertas para que los estudiantes regresen a las aulas.



Cabe señalar que algunas escuelas regresaron este lunes a las clases presenciales, como es el caso de Jalcomulco, con la escuela primaria “Úrsulo Galván”.