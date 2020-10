Aunque Gobierno presuma bajar delitos, no se percibe: CANACINTRA

La vicepresidenta nacional de la zona norte de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), Claudia de la Huerta Manjarrez, lamentó que las autoridades no logren disminuir la incidencia delictiva en la zona norte y sur de Veracruz.



La empresaria calificó como “muy sanguinarios” los delitos ocurridos en municipios como Córdoba, Orizaba, Coatzacoalcos y Minatitlán, en donde operan bandas de la delincuencia organizada que casi a diario provocan asesinatos y secuestros.



“Muy sanguinario lo que está pasando en Córdoba, Orizaba, Coatzacoalcos. Es muy sanguinario lo que está pasando, no podemos seguir así, es muy triste. Los datos oficiales dicen que hay disminución pero lo que nosotros percibimos, no refleja eso”, dijo.



La empresaria mencionó que aunque las autoridades hayan dicho que hay una reducción en los secuestros, siguen ocurriendo y mencionó que ahora los maleantes están “secuestrando parejo”, sin diferenciar clases sociales.



"Se han tenido reuniones con el Secretario de Seguridad Pública pero no se ven los resultados que quisiéramos ver. En las salidas de los bancos hay mucho robo a cuentahabiente, es terrible, en Orizaba hay mucho secuestro", dijo.



Por ello, hizo un llamado a las autoridades para verdaderamente reforzar la seguridad en el Estado.