Aunque haya deslaves, sólo PC indicará si una escuela suspende clases: SEV

El secretario de Educación en el Estado, Zenyazen Escobar García, aclaró que sólo se suspenderán clases en zonas donde haya deslaves y derrumbes cuando exista una instrucción de Protección Civil.Esto, luego de que el coordinador de Maestros por México, Omar Hernández Dolores, advirtiera que es irresponsable que autoridades obliguen as docentes y alumnos a acudir a las aulas a pesar de que se ponga en riesgo por las lluvias."Recuerden que primero que nada la integridad de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes es nuestra prioridad y en ese mismo sentido nosotros trabajamos para que no se dé este tipo de acción, pero decirles que después de dos años de pandemia estamos trabajando, enfocando toda nuestra alma, corazón y motores para que todas las escuelas estén en clases presenciales", dijo al respecto Escobar García.Agregó que esta labor no es fácil, más aún cuando Veracruz es el segundo Estado con el mayor número de escuelas, pues cuenta con 24 mil a lo largo y ancho de Veracruz."Entonces nuestra prioridad es que estén en clases, por ejemplo, el tema del cabello es secundario".Cuestionado sobre cuándo deberían entonces faltar los docentes y alumnos, respondió que solamente cuando haya una alerta de Protección Civil.