Aunque la ivermectina no funciona contra COVID-19, veracruzanos la agotan en farmacias

Aun cuando la Secretaria de Salud emitió una lista de 12 medicamentos que no se recomiendan usar en el tratamiento de COVID-19, algunos de estos ya registran desabasto en las farmacias de Veracruz, tal es el caso de la "ivermectina".



Este fármaco salió a la luz tras publicarse que había sido utilizado en Australia para tratar el COVID-19 matando al virus en 48 horas, lo que generó alerta por parte de Organización Panamericana de la Salud pues desestimó la efectividad de este medicamento que tradicionalmente se usa como desparasitante.



"Está agotado, un tiempo estimado no tenemos", dijeron en la farmacia Unión.



"Sigue agotada. Está por llegar pero no tenemos para cuándo", dijeron en la Benavides.



De acuerdo con los dependientes de los centros de abasto, desde hace dos semanas la demanda de este fármaco incrementó y a pesar de las recomendaciones de no automedicarse, la población lo demanda porque se vende sin receta médica.



"La tienen en la sucursal de Díaz Mirón pero tiene que ir lo más rápido posible porque se acaba muy rápido", dijo la empleada de Farmacias del Ahorro.



"En la sucursal de Vendrell y Xalapa hay piezas pero si demora y no le aseguro que la vaya a encontrar, se está desplazando súper rápido".



Incluso el precio de la ivermectina hace unas semanas era de 60 pesos, actualmente se comercializa entre 138 y 150 pesos.



Las mismas autoridades de salud han informado que no está comprobada la efectividad y se pide a la población no automedicarse, no obstante, ya hay desabasto.