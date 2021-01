Aunque no como en otros años, venta “fue buena” en Feria de Juguetes de Coatepec

Vendedores de la Feria del Juguete en Coatepec reportaron que las ventas fueron buenas, aunque no se comparan con las de años anteriores.



“Nos fue bien (...) Son tiempos difíciles y desafortunadamente la pandemia nos repercutió en la economía. No se compara con años anteriores pero sí hubo ventas. Los Reyes siempre ven la forma y hay, aunque sea poco”, señaló don Salvador.



Y es que a unas horas de retirarse del Salón de la Cruz Roja donde se instalaron, aseguraron que no fue la misma afluencia de otros años pues en esta ocasión fue alrededor de las 2:30 horas cuando los Reyes Magos dejaron de acudir.



“Dejamos de vender como a las 2:30 de la mañana, a diferencia de otros años, que nos íbamos hasta las 4 de la mañana. A pesar de que el clima se prestó pues no llovió y no hizo frío”, explicó José, otro comerciante.



“Un poco levantó, no fue como en años pasados pero nos recuperamos un poco de las bajas ventas del año pasado. No fue como en años anteriores. Ya nos retiramos, tenemos hasta la tarde para recoger nuestras cosas”, indicó Jaqueline.