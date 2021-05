Aunque no hay Uber, en Coatepec autos particulares prestan servicio de taxi

A pesar de que en Coatepec no se han detectado vehículos “Uber”, hay algunas unidades particulares que prestan el servicio de taxi, indicó el presidente de Radio Taxis Premier y Libres Unidos de Coatepec, Julio Alejandro Monge Hernández.



“No se ha detectado el servicio de Uber, nosotros no, aunque hay algún otro particular que presta el servicio, no son Uber y no son tantos, pero en Xalapa han detectado casos los compañeros”, dijo.



Y es que se pronunció en contra de este servicio de transporte, ya que insistió en que estos no cuentan con concesiones, por lo que no paga impuestos.



Por otra parte, dijo confiar que el regreso a clases presenciales reactive la economía para este gremio, al cual calificó de “devastado” por la pandemia.



“Ojala se reactive la entrada a clases y así se nos va a reactivar mas la economía para nosotros, ahorita el gremio está devastado, tratamos de no movernos tanto para no gastar gasolina, de estar en algún sitio esperando el pasaje o las llamadas por teléfono de las bases”, explicó.



Estimó que si antes realizaban diez servicios diarios, actualmente solo hacen tres, por ello pidió a la población a usar estas unidades rotuladas por transporte público y que lleven un número económico.