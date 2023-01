Aunque no haya ciudad judicial, Ayuntamiento de Zongolica no reclamará el predio donado

El alcalde de Zongolica, Benito Aguas Atlahua, calificó de un desacierto la cancelación de la construcción de la Ciudad Judicial en Zongolica, pero aseveró que a pesar de eso el Ayuntamiento no buscará recuperar el predio donado para tal obra."Fue una pésima decisión, yo diría. Quiero entender que es por el tema de la falta de recursos, pero vamos a seguir peleando y peleando para que sí se haga la construcción. Es que a nivel estatal y federal se traen unos rollos, donde no hay una certeza de si se va hacer o no".En este sentido, enfatizó que el Ayuntamiento cumplió en dar un terreno para construcción y lo hizo desde años atrás.Asimismo el munícipe descartó que se le vaya a pedir al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz que regrese el terreno, esto a pesar del anuncio dado sobre la edificación de la Ciudad Judicial en este lugar, es decir que está cancelada."No se los vamos a pedir porque es un proceso, el Congreso Local autoriza y no podemos caer en quitárselo porque es complicado y en segunda siempre hay que pensar a futuro porque a lo mejor sí la llegan a construir el próximo año".Apuntó que en dado caso que se hiciera la obra, el ayuntamiento está en la mejor disposición de meter todos los servicios. "Pero no podemos hacerlo cuando todavía no la construyen".