Aunque otros apoyen a Ahued, Juan Vergel quiere ser el candidato de MORENA en Xalapa

El aspirante a la Presidencia Municipal de Xalapa por el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Juan Vergel Pacheco, descartó abandonar la contienda por dicha candidatura en favor de otros contendientes al interior de su partido.



“No, he estado haciendo mis consultas. Desde hace algunas semanas estamos teniendo intercambios de ideas con vecinos de diferentes partes de la ciudad, estamos teniendo reuniones, intercambiamos puntos de vista con sectores de la población”, dijo en entrevista.



Indicó que se debe entender que la capital veracruzana es un “mosaico” de intereses, con una cultura muy amplia y diversa y con una visión política de progreso.



“Y ese aspecto voy a esperar que se publique la convocatoria y mantendré el interés en participar”, insistió el exdirector de Gobernación en la administración de Hipólito Rodríguez Herrero.



Sostuvo que el espaldarazo que dieron diputadas al senador de la República, Ricardo Ahued Bardahuil, para que encabece la candidatura morenista a la Alcaldía capitalina, es una opinión personal dentro de un “cúmulo” de voces que existen en el partido.



“Hay que resaltar que por fortuna las decisiones en MORENA las toma la gente y está iniciado prácticamente un proceso de selección de candidatos donde, a través de una encuesta, la gente podrá opinar”, expuso.



En este sentido, dijo que en MORENA “manda la gente” y no una persona por “muy encumbrada que esté, sea la que va a dominar sobre las decisiones que tienen para la vida pública y más una decisión como la que estamos por tomar”.



Vergel Pacheco reafirmó que esperará a que se emita la convocatoria de selección del candidato a Presidente Municipal de Xalapa, estableciendo como método el de un sondeo de opinión con toda la seguridad de que sea respetada.



Aseguró que las legisladoras, con su posicionamiento, admiten que no contaban con las condiciones para participar conforme las reglas que se han ido conociendo y que hay otros competidores que tendrían un mejor posicionamiento público y aceptación ciudadana.



“Para mí lo más relevante es que en MORENA se expresan un conjunto de opiniones y que afortunadamente tenemos una guía, una conducción política que el pueblo de México, por supuesto en el caso de Xalapa, se ratifique cotidianamente en esta línea de la Cuarta Transformación”, enfatizó.



Al cuestionarle sobre la probabilidad de que Ahued Bardahuil participe en la contienda, expresó que es “una persona seria, responsable y políticamente muy enterado” que “sabrá tomar las decisiones que considere”.



Acotó que Ricardo Ahued dentro de su partido representa una visión más cercana al sector empresarial. “Soy muy respetuoso de esa opinión que él sostiene y por supuesto de otras opiniones”, aseveró.



El exfuncionario municipal comentó una vez más que en MORENA son muchas las opiniones y expresiones.



“En la que yo me movilizo y con la cual me identifico es ésta que viene de las causas sociales, de un movimiento progresistas, a favor de causas más amplias, de disminuir las desigualdades sociales en Xalapa, de instalar rutas de progreso y por supuesto de erradicar la corrupción de todos los ámbitos de la vida pública”, finalizó Juan Vergel Pacheco.