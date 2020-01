Aunque percepción diga lo contrario, ciudad de Veracruz es segura, dice Alcalde

El alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, minimizó la percepción de la ciudadanía en materia de inseguridad en su demarcación.



Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la percepción de inseguridad se elevó 13 puntos al finalizar el año 2019, pasando de 69 por ciento en septiembre a 82 por ciento en diciembre del año pasado.



Durante conferencia de prensa en Xalapa para presentar el cartel del Carnaval de Veracruz 2020, al Alcalde se le cuestionó al respecto y Yunes Márquez aceptó que aun siendo percepción, la inseguridad es un tema grave.



No obstante, sostuvo que no es la realidad ya que esas cifras no quieren decir que tengan ese nivel de inseguridad en la ciudad que gobierna.



En caso contrario, aseguró que la zona conturbada Veracruz-Boca del Río-Medellín, es la más segura de todo el Estado. “Esto también datos oficiales”, asentó.



En este punto, recordó que hay más de 4 mil elementos que resguardarán a los visitantes al carnaval, tanto de corporaciones federales como estatales y municipales.



“Hemos tomado medidas como por ejemplo ahora sólo hay venta de cerveza, ya no hay venta de alcohol en las gradas y muchas otras cuestiones de seguridad que nos permitan que la gente que vaya la pase bien y no tengan ningún incidente”, acotó el edil panista.



De igual modo, Fernando Yunes aseguró que ha asistido a las Mesas de Seguridad, misma que hoy se realizó en el Palacio Municipal de Veracruz.



Cabe mencionar que desde finales de 2019 algunos delitos aumentaron en la ciudad de Veracruz, como los ataques sexuales contra mujeres y en las últimas semanas los asaltos a cuentahabientes cuando salen de los bancos.