Aunque sea quincena y Día del Amor, moteles de Veracruz no esperan buena ocupación

Tradicionalmente el 14 de febrero es una buena fecha para los moteles de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, el repunte en las personas que acuden a festejar el amor y la amistad, deja por lo menos dos días de ocupación importante, sin embargo, este año debido a la crisis sanitaria, no se espera derrama económica mayor.



De acuerdo con el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, Santiago Caramés Chaparro, para este fin de semana no se tiene gran expectativa en este sector.



Aunado a esta situación, existe un cuarta alerta sanitaria que inhibirá que los veracruzanos y turistas salgan.



"Ese día, tal vez un día antes. Normalmente el 14 de febrero es buena fecha sobre todo para los moteles; para el sector hoteles mejora la ocupación, es fin de semana, es quincena, es 14 de febrero. En teoría deberíamos tener buena ocupación pero la realidad es que debido a la emergencia sanitaria mucha gente no está saliendo, aunado a que se lanzó una alerta sanitaria y muchos creen que estos cierres van a más y que todo está cerrado".



Si bien resaltó que los moteles han sido menos impactado que los hoteles, manteniendo ocupación promedio del 30 por ciento, estos últimos meses han sido complicados, aún así se mantienen operando.



"Los moteles han tenido una baja, no ha sido tan considerable como los hoteles, pero al final de cuenta con menor ocupación, los hoteles ha sido poca ocupación, pero se está trabajando".



Caramés Chaparro, señaló que el turismo que ha llegado en las últimas semanas está "gastado" y es poco lo que deja en derrama económica.