Autobuses TRV viajan atiborrados de pasajeros en ruta Xalapa-Veracruz, acusan

Estimado Director de tan prestigiado medio de información





La interesada se dirige a usted por medio de este conducto para denunciar ante la autoridad competente la siguiente nota sobre "La falta de medidas sanitarias en bien de los usuarios de las Líneas de Transporte de Autobuses de la Central CAXA, específicamente TRV - ORDINARIO".



Para que apliquen las sanciones correspondientes a la Empresa y Conductor de esta línea. En virtud de que el día de ayer tuve la necesidad de viajar de la Ciudad de Xalapa hacia el Puerto de Veracruz y el conductor de la Línea TRV - con número de Autobús 3209- horario de salida de la mencionada Terminal de las 17:00 hrs..



En el recorrido de Cardel hacia Veracruz siendo las 19: 31 hrs. sobresaturo el autobús de pasajeros como si no existiera la pandemia y lo que es peor los usuarios seguían abordando el autobús el cual se lleno en su totalidad de asientos y pasillo: ¡ah! pero eso el chofer se dio el lujo si no aceptar a un usuario de la tercer edad porque iba alcoholizado - pero si lleno al máximo el autobús de pasajeros e iba feliz comentando que no sabía de donde había salido tanta gente.



Ante esta falta de conciencia y responsabilidad por parte del conductor de este vehículo aunado a la INCONCIENCIA de los pasajeros hago este llamado a las autoridades competentes en el ramo para que realicen la supervisión correspondiente y frenen este tipo de acciones que ponen en riesgo a los usuarios que nos vemos en la necesidad de salir a realizar actividades de gestión laboral no por gusto sino por necesidad y de igual forma apliquen las sanciones correspondientes a esta Línea de Autobuses por violar determinantemente las medidas de sanidad en esta etapa de graves contagios de COVID.



María Guadalupe Vega Durán