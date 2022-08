Automovilistas han ocasionado daños por $900 mil a infraestructura de CFE

Casi 900 mil pesos en daños a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es lo que han dejado automovilistas que han derribado cables y postes en diferentes colonias de Coatzacoalcos, en lo que va del 2022.El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) Sección 53, Benito Hernández Gutiérrez, reveló que aunado a estas acciones, también están los daños que dejan las condiciones climáticas cuando los vientos tiran infraestructura por las fuertes ráfagas."En lo que va del año hemos tenido tres hechos en los que automovilistas nos han provocado daños. El de la Petrolera de esta semana, el que ocurrió en Hidalgo por la Torre de Telmex hace como 2 meses y uno en la colonia López Mateos. En total la suma de los 3 ha sido como de 800 o 900 mil pesos en daños, sin contar la pérdida porque al no haber luz le pega a las ventas de energía", dijo.Explicó que tan sólo del accidente de la colonia Petrolera los daños ascendieron a entre 150 y 200 mil pesos.De este hecho, informó que el día del incidente, el 70 por ciento de la luz quedó restablecida en la madrugada y el 30 por ciento quedó aislado que fue la zona del impacto, pero posteriormente se trabajó para no afectar más a los vecinos.El líder reconoció que estos hechos no son tan recurrentes, pero sí confirmó que cuando ocurren dejan muchos daños.En cuanto a quién se hace responsable por los daños, explicó que de esto se encarga el área jurídica y en caso de no llegar a acuerdos se procede a la demanda."De primera mano actúa el jurídico de la empresa y valora si se procede a la denuncia o se llega a un acuerdo con la aseguradora, al no llegar a acuerdos se procede a la denuncia", finalizó.