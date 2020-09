Autonomía del OPLE no está en riesgo, aclara Consejero Presidente

La autonomía e independencia del Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) no está en riesgo y menos para el proceso comicial 2021 que renovará las 212 Presidencias Municipales y las 50 Diputaciones locales, aseguró el consejero presidente, Alejandro Bonilla Bonilla.



Luego de que los representantes de los partidos políticos pidieron que se defienda la autonomía e independencia del OPLE, recordó que desde el 2015, año en que se instaló el actual Consejo General y después de cuatro procesos electorales, tres ordinarios y uno extraordinario, se ha mantenido la autonomía e independencia frente a los Gobiernos Estatales, por lo que esos principios se seguirán defendiendo.



“Hemos sido, somos y seguiremos siendo independientes y autónomos porque esa es nuestra función, así lo mandata la Ley y las normas. Por ese lado no hay riesgo alguno, hemos demostrado que podemos ser independientes y lo seguiremos siendo. Ese punto de la autonomía, que no quede duda ante la sociedad y ante los partidos políticos, que nosotros la vamos a defender, absolutamente”.



Para muestra, agregó, basta un botón y mencionó que al OPLE le han tocado dos transiciones consecutivas de Gobiernos Estatales con partidos diferente, uno del PRI al PAN y el segundo del PAN a MORENA, con absoluta paz en el Estado.



“Hemos contribuido a esa paz en el Estado porque hemos hecho las cosas bien”.



En ese sentido, afirmó que el voto de los ciudadanos en los procesos electorales se ha respetado y para el 2021 se seguirá respetando.



Presupuesto 2021: “nunca nos dan lo que pedimos”



Respecto al presupuesto de mil 61 millones 397 mil 920 pesos que se pretenden ejercer para el próximo año, Alejandro Bonilla Bonilla, dijo que no es excesivo sino austero.



Y recordó que jamás el Congreso del Estado ha autorizado el presupuesto que se ha solicitado, tan es así que en enero de cada año se ha tenido que volver a presupuestar con base a los recursos que finalmente se autorizan.



“Si nunca nos han dado lo que hemos pedido, con lo que nos han dado hemos trabajado y lo hemos hecho bien con base a los principios de austeridad”.



En ese sentido, también recordó que para el proceso electoral local del 2018 se aprobó un presupuesto de mil 300 millones de pesos y el Congreso del Estado sólo autorizó mil 110 millones de pesos, es decir, 190 millones de pesos menos.



Para el Ejercicio Fiscal 2019 se solicitó un presupuesto de 612 millones 400 mil pesos y el Congreso autorizó 551 millones 190 mil 878 pesos, lo que significó 61 millones 209 mil 122 pesos menos.



Y para el actual Ejercicio Fiscal 2020, el Consejo General del OPLE aprobó solicitar 740 millones de pesos y se le autorizaron 546 millones de pesos, 194 millones de pesos menos.



Sin embargo, afirmó que a pesar de los recortes presupuestales, el OPLE ha mantenido la austeridad y la disciplina financiera.