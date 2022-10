Autopista Puebla-Orizaba: un caos para transportistas

Choferes adheridos a la AMOTAC y ANTAC, empresas transportistas y del servicio público federal, señalaron que la autopista Puebla-Orizaba se ha convertido en un verdadero caos para atravesar de noche o de día.Y es que en diferentes puntos del tramo imperan choques aparentemente provocados por delincuentes, asaltos, robo de unidades y actos de rapiña que ocasionan graves pérdidas para la industria.Señala Manuel Montalvo Luna de Transportes Correcaminos, que "si la libras de que te quiten el camión, te asalten o te roben la mercancía, no te escapas de quedarte varado unas cinco horas por algún accidente".Esto le ocurrió el pasado miércoles cuando al bajar las Cumbres de Maltrata se hizo alto total al filo de las 16.30 horas como resultado de un accidente múltiple."Estuvimos atorados varios compañeros y cuidándonos de la rata. Nunca vimos seguridad ni nadie que se te acercara a darte un vaso de agua. Échale que estuvimos así hasta la 1.30 de la mañana", señaló.Pérdidas millonarias de decenas de vehículos que se quedaron varados con mercancías registró el servicio público federal, con cierre de la caseta de Esperanza.De acuerdo al reporte de grupos de traileros de la zona centro del Estado, fueron dos los contenedores saqueados por rapiñadores, situación que no para, pues a pesar de que no volcaron los abrieron rompiendo candados y cadenas.Tan solo ayer jueves, señala Agustín Mijangos, trailero de una empresa cervecera, se ha visto incapacidad de la autoridad para frenar robos y evitar accidentes en tramos de alto riesgo.La ola de accidentes y cierres de la autopista continuó el jueves con la volcadura de pipa en el kilómetro 18, tramo Cuitláhuac-Veracruz y un percance en el kilómetro 30, tramo Cuitláhuac-Tinaja, donde tres tráileres se incendiaron y murieron calcinadas dos personas.