Autoridades “calladitas” tras clausura del relleno sanitario de las Altas Montañas

Un pasivo ambiental grande es el que persiste en la zona centro y el cual tendrán que atender los próximos alcaldes, pues los actuales poco podrán hacer en los meses que restan, indicó el presidente del Consejo Intermunicipal de Ambientalistas (Cima).



Mencionó que las actuales administraciones ya van de salida, no quieren problemas, por eso ya están “calladitas”, pero desde la clausura del relleno sanitario de las Altas Montañas no se sabe a ciencia cierta en dónde están yendo a parar las 500 toneladas diarias de basura que se generan en la zona.



Comentó que nada se sabe de ese tema, aparentemente está bajo control y al parecer todos están llevando sus desechos al relleno de Cuitláhuac, pero, aunque se diera la reapertura del Relleno Sanitario de las Altas Montañas, hay problemas que se vienen arrastrando con éste, como es el derrame de lixiviados, pero además su vida útil está llegando a su fin.



El presidente de Cima señaló que esta agrupación iniciará una campaña para concientizar a las nuevas autoridades municipales sobre el cuidado del ambiente y el problema que hay por la disposición de desechos sólidos.



Mencionó que no importa del partido que sean, “lo importante es que sean personas comprometidas con el medio ambiente. Queremos que alcen la voz, porque se tiene el problema de la basura sin saber dónde están yendo a parar”.