Autoridades de Alvarado y Alcaldesa electa, en la mira por trata de personas

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez adelantó que se investiga si autoridades del municipio de Alvarado están involucradas en el tráfico de personas, incluyendo a la alcaldesa electa, Lizzette Álvarez Vera, quien fue impulsada por la alianza MORENA-PT-PVEM.Durante conferencia de prensa, el Mandatario otorgó los pormenores de la balacera ocurrida en Alvarado este jueves entre delincuentes y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), revelando que por el operativo se liberaron en total 46 migrantes privados de su libertad, no sólo 26 como informaron autoridades originalmente.García Jiménez explicó que el enfrentamiento se desató cuando se pretendía indagar a un vehículo sospechoso y se percataron que existía la privación ilegal de algunas personas.“Al darle seguimiento y persecución para liberar a por lo menos una de las que estaba privada de la libertad por delincuentes, damos con que había más personas y quienes estaban traficando con estas personas y privándolas de la libertad, repelieron el operativo, disparando a nuestros elementos”, dijo.El Gobernador aclaró que en esta balacera ningún uniformado resultó herido, logrando la liberación de los 34 hombres, ocho mujeres y cuatro menores de edad de origen centroamericano.“Al parecer llevan no horas, ya varios días privados de la libertad y lo de nosotros es un trato humanitario de atender porque los dejan en condiciones infrahumanas y vamos tras esos delincuentes”, reiteró el Mandatario veracruzano.García Jiménez acotó que en Alvarado existe una banda encabezada por alias “El Gordo Frank” y que en una ocasión que hubo un enfrentamiento y se logró el aseguramiento de unas camionetas, en una de éstas presuntamente viajaba dicho personaje.“Es un delincuente de medio nivel, tampoco vamos a darle la importancia que no tiene, de medio pelo pero que sí está causando zozobra y ya lo ubicamos como un objetivo, se mueve fuera del Estado”, dijo.Una vez más, el titular del Ejecutivo comentó que en su Gobierno no nada más van tras “los charales, también vamos por los peces gordos y entonces estamos tras él por la presunción también de muchos delitos”.A la par, adicionó, se está indagando si hay autoridades municipales de Alvarado involucradas en estos hechos delictivos, incluyendo a la alcaldesa electa Lizzette Álvarez Vera, de la alianza MORENA-PT-PVEM.“Independiente de qué color venga, vamos a indagar porque se mueven de arriba para abajo y ni un alertamiento si quiera a nosotros, vamos a estar muy pendientes, ¿cómo es posible que puedas privar de la libertad a 46 migrantes y nadie se entera? Nosotros somos los que nos enteramos”, dijo el Gobernador.Por ello, arremetió contra las autoridades alvaradoñeras, pues dudó que no supieran quién era “El Gordo Frank” o a qué se dedica, al tiempo que exhortó a quien asumirá el Gobierno municipal de Alvarado para que no se relacione con estas bandas.“Porque como lo hemos demostrado varias veces nosotros no tenemos miramientos especiales para quienes infringen la Ley de cuello blanco, la Ley se aplica parejo y está dicho que vamos a seguir indagando el hecho, no va a quedar ahí (con la liberando a las personas), estamos obligados a seguir indagando”.Para finalizar, el Gobernador pidió a los migrantes que atraviesan el territorio veracruzano rumbo a Estados Unidos que eviten hacerlo a través de personas que les ofrecen trasladarlos porque lo que buscan es secuestrarlos y extorsionar a sus familias.“Eviten hacerlo a través de estas personas que les ofrecen llevarlos, porque hacen este tipo de cosas, los privan de la libertad, los ocultan y empiezan a extorsionar a sus familias”, comentó en la conferencia de prensa desde el Palacio de Gobierno.