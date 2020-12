Autoridades de Coatepec no logran decomisos de pirotecnia; les “esconden la mercancía”

El director de Comercio de Coatepec, Gabriel Morales, informó que hasta el momento no se ha decomisado pirotecnia, aunque ya se detectaron algunos puntos de venta.



Entrevistado, dijo que se han efectuado operativos, sin embargo, la gente suele enterarse y esconde su mercancía, por lo que no se han podido hacer decomisos.



“Hemos detectado ya varios puntos, lo que hemos hecho es exhortarlos, pues no ha habido decomisos, porque se enteran que vamos y esconden la mercancía”, señaló.



Asimismo, agregó que para evitar las aglomeraciones en las calles y mantener el orden, se ha evitado la instalación de comerciantes ambulantes.



En este sentido, refirió que en estos momentos hay espacios disponibles en el salón de la Cruz Roja para aquellos comerciantes de temporada navideña.



“Se ha evitado abrir espacios para la venta en la vía pública, ya que la Cruz Roja está organizando un bazar, ya después pasará a ser el tianguis de Reyes, ahí pueden ocupar espacios”, explicó.