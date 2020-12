Autoridades de Naolinco piden evitar peregrinaciones

El director de Protección Civil en Naolinco, Eduardo Yáñez Reyes, informó que todas las actividades con motivo de diciembre están suspendidas, incluyendo las del día de la Guadalupana.



Dijo que se ha exhortado a la población a que eviten acudir a peregrinaciones. No obstante, se tiene previsto que aun así arriben a la parroquia del “Esquilón” en el municipio de Coacoatzintla.



Por ello aseguró que en coordinación con la Dirección de Protección Civil de Coacoatzintla se harán recorridos para que haya un control en la iglesia, aunque adelantó que ésta permanecerá cerrada.



“En cuanto a la fiesta de la Virgen de Guadalupe, se detuvieron peregrinaciones. Hay coordinación con Protección Civil de Coatcoatzintla, se van a hacer recorridos porque hay gente que acude y estaremos al pendiente”, detalló.



Agregó además que, en este lugar, tampoco habrá permisos para la instalación de puestos y así evitar aglomeraciones.



“Aunque se tiene previsto que si llega gente con coronas al Esquilón, la dejan y se regresan. Pero la iglesia va a estar cerrada. No habrá venta de nada pero aun así la gente puede ir. No se ha dado permiso pero se tratará de que haya un control”, finalizó.