Autoridades de Orizaba no protegen a policía acusado de violación, aseguran

La directora del Instituto Municipal de la Mujer en Orizaba, Elia Robles Salazar, descartó que el Ayuntamiento y sus instituciones estén protegiendo al elemento de la policía turística acusado de presunto abuso sexual en agravio de una menor de edad.Consideró que la Fiscalía debe tener ya el nombre del supuesto agresor y del elemento que lo acompañaba, pero hay cosas que no pueden decir por ser parte de la investigación.“Yo les puedo decir que la chica vino, ya había puesto su denuncia, pero le dio el acompañamiento el procurador por la edad. El procurador del DIF le hizo el acompañamiento para que el médico legista le hiciera su examen, porque eran ya dos días y no se lo hacían”.Comentó que se le apoyó también para que la Jurisdicción Sanitaria les recibiera sus documentos y aunque el procurador del DIF ya no lleva el expediente está al pendiente de todo.Robles Salazar mencionó que el IMMO cumple en la parte que le correspondía e incluso han continuado con el seguimiento y ha tenido pláticas con el encargado de la Policía.No obstante, indicó que en el caso de la Fiscalía “sí me quedan algunas situaciones, no en contra ni a favor de nadie, simplemente que siento por qué pasaron, por qué dejaron de pasar, pero no puedo expresarlas ahorita”.