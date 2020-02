Autoridades de Salud confirman 3 pacientes con coronavirus en México

Durante el reporte sobre coronavirus en México por parte de la Secretaría de Salud se confirmó que ya existen 3 casos de pacientes enfermos con COVID-19 en México.



El director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud José Luis Alomía Zegarra refirió que en la mañana se informó de los 2 primeros casos importados, de personas que acudieron a un viaje a Italia.



Detalló que una tercera persona estaba siendo valorada y en el transcurso de este viernes el caso fue investigado, confirmando que tiene la enfermedad.



“Efectivamente es resultado positivo (…), la estadística se actualiza y tendríamos ya 3 casos confirmados en México del nuevo COVID-19”.



Insistió en que el tercer paciente tenía alta probabilidad, ya que se trata de una persona que también realizó un viaje al extranjero y detalló que son 4 personas las que tuvieron la misma exposición.



No hay emergencia nacional: SS



Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud del gobierno federal, informó en conferencia de prensa que "no hay una emergencia nacional por la entrada del coronavirus en México".



Recordó en conferencia de prensa la noche de este viernes que se han definido tres escenarios de la enfermedad, pero que no necesariamente vamos a pasar por los tres.



El primero es importación, que es la fase inicial, "no tenemos una propagación activa y tenemos propagación de casos importados, posiblemente hacia sus contactos directos".



El escenario dos es cuando después de una propagación del virus, se transmite a una persona más, que la transmite a otra persona más. Este detalle ténico, dijo, hace más difícil poder rastrear las cadenas de transmisión.



Puede existir el escenario tres, donde habría propagación en varias regiones del país, continuó.



La expectativa de la población es de cero casos, "esto no es posible", dijo. "Lo que sí se puede es mantener el virus a raya. Podemos tener éxito si mantenemos en control los casos importados", estimó.



Cada etapa está relacionada con el tamaño del reto. "Si tenemos casos aislados no es procedente tomar medidas extremas, como cancelar eventos masivos, en tanto haya transmisión localizada".



Dijo que hay dos mitos que circulan profusamente, como que se necesita desinfectar casas con cloro. "No lo necesitamos hacer de manera especial para prevenir el coronavirus". "No tiene sentido hacer compras de pánico".



"No se necesita tener cubrebocas en este momento, (incluso) ni en el escenario tres".



Explicó que el cubrebocas simple no sirve para protegernos de infecciones respiratorias. "Si alguien tiene gripa, y tiene probabilidad de usar cubrebocas, que lo use", precisó.



Por su parte, Gustavo Reyes Terán afirmó que ayer por la noche, el subsecretario López-Gatell informó vía Twitter del primer caso positivo, que aún requería de confirmación, la cual vino por la madrugada y fue anunciada en la conferencia matutina del presidente López Obrador.



Se trata de un hombre que viajó al norte de Italia y que se encuentra aislado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias.