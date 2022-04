Autoridades de Veracruz desatienden pendientes con personas autistas

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PLATAFORMAS DIGITALESA LAS FAMILIAS Y A LAS PERSONAS CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTAA LAS AUTORIDADES COMPETENTES VINCULADAS EN LA MATERIAA LA SOCIEDAD VERACRUZANAEn el marco del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, las madres, personas asesoras externas e integrantes de la Organización Mexicana VIAUTISMO INCLUYENTE A.C. queremos hacer del conocimiento de la opinión pública, la labor que hemos venido desarrollando desde 2017 y nuestro posicionamiento sobre los avances y pendientes que requieren la atención, voluntad política, determinación y acción efectiva de las autoridades competentes, como ya lo mandata la Ley 669:LOS AVANCES QUE HEMOS LOGRADO:• La realización del Foro Ciudadano de tres Mesas de Trabajo “LAS FAMILIAS, EL SISTEMA EDUCATIVO, LOS TERAPEUTAS. ¿CÓMO MEJORAMOS LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON AUTISMO EN VERACRUZ?”, en el Auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del Congreso del Estado, el 24 de mayo de 2017, que congregó a familiares, docentes, especialistas y psicoterapeutas, con el propósito de construir un gran acuerdo para proteger sus Derechos Humanos.• El consenso y sistematización del “ACUERDO CIUDADANO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA Y LA EDUCACIÓN INCLUSIVA PARA LAS PERSONAS CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA EN EL ESTADO DE VERACRUZ”, cimiento de la Ley 669, que agrupó las propuestas y las acciones necesarias en lo social, en la salud, en la educación, en el mercado laboral y en la legislación estatal.• LA fundación de la COMISIÓN PARA LA PROTECCIÓN, LA INCLUSIÓN Y LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA EN EL ESTADO DE VERACRUZ Viautismo y, posteriormente se registró como la Organización Mexicana VIAUTISMO INCLUYENTE A.C., el 14 de julio de 2017.• La iniciativa de reforma a los artículos 127, 128, 129, 130, 131 y adición a un segundo párrafo al artículo 129, de la Ley de Educación estatal se presentaron el 20 de julio de 2017 y fue aprobada el 21 de mayo de 2018.• La iniciativa de Ley para la Atención, Intervención, Protección e Inclusión de las Personas con Trastorno del Espectro Autista para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave se presentó el 5 de septiembre de 2017 y fue aprobada por unanimidad, el 12 de julio de 2018.• La realización del Foro “ENCUENTROS POR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES Y TEA EN VERACRUZ”, realizado en el Auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del Congreso del Estado, el 27 de septiembre de 2017, para presentar y entregar a las autoridades educativas, el “Acuerdo Ciudadano para el Mejoramiento de la Calidad de Vida y la Educación Inclusiva para las Personas con Trastorno del Espectro Autista en el Estado de Veracruz.• La organización del FORO DE ANÁLISIS Y CONSULTA “A UN AÑO DE LA LEY TEA EN VERACRUZ, AVANCEMOS HACIA EL REGLAMENTO”, en el Auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del Congreso del Estado, el 4 de septiembre de 2019, que fue el cimiento del REGLAMENTO DE LA LEY 669, publicado el 17 de noviembre de 2020, en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado.• La creación de la “GUÍA PARA ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA”, documento que, a falta del Manual para Docentes y del Protocolo de actuación para la atención de las Personas con TEA, es una herramienta útil y accesible a toda la ciudadanía, para concientizar y saber cómo apoyarles.• La publicación de la Guía en el portal de la Editora de Gobierno http://www.editoraveracruz.gob.mx/docs/VIAUTISMO.pdf• La “PRESENTACIÓN DE LA GUÍA PARA ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA”, en la Sala Jesús Reyes Heroles del Congreso del Estado, el 4 de mayo de 2021.No obstante, la labor y la causa no terminan, porque existen pendientes a atender, mandatos de la Ley 669 que es preciso acatar y cumplir para que la garantía de los Derechos Humanos de las personas con TEA en Veracruz, sea una realidad.De lo anterior, hacemos un llamado respetuoso a las autoridades competentes a considerar las propuestas y la ruta de atención que planteamos por este medio, a fin de avanzar más en el cometido y propósitos que, estamos seguras, concuerdan en alcanzar.LO QUE ESTÁ PENDIENTE:1.- A los Titulares de las Secretaría de Educación de Veracruz y de Salud y Servicios de Salud, así como a las dependencias de la APE, a los organismos autónomos, a los Ayuntamientos y a los Poderes del Estado, a incluir en sus plataformas digitales, la “GUÍA PARA ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA” con el objetivo de extender la difusión de este instrumento único en Veracruz y en México.Asimismo, apoyar en la impresión de más ejemplares que se distribuyan en los centros educativos e infraestructura de salud de toda la entidad.2.- Con apego a la Ley 669, CAPÍTULO III De la Comisión Interinstitucional, Artículos 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, respetuosamente solicitamos al Titular del Poder Ejecutivo Estatal la pronta instalación de la COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL que tiene por objeto, “garantizar que la ejecución de los programas en materia de atención a las personas con Trastorno del Espectro Autista se realice de manera coordinada, así como garantizar que la ejecución de los planes, programas, políticas públicas y acciones en materia de atención a las personas con Trastorno del Espectro Autista, sean de manera efectiva, transversal y multidisciplinaria”.3.- A la SEV y conforme al mandato del Artículo 18, fracciones I al IX de la Ley 669, apoyar nuestra propuesta y proyecto de evento, para la realización del FORO CIUDADANO Y DE CONSULTA, con la participación de especialistas, colectivos y funcionariado para la elaboración en colectivo especializado ( Fracción IV) del “PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA”, en el Congreso del Estado, a fin de mantener este esfuerzo con carácter plural, social y humanista.4.- A la SEV y conforme al mandato del Artículo 18, de la Ley 669, fracción III, apoyar nuestra propuesta y proyecto de evento, para la realización del FORO CIUDADANO Y DE CONSULTA, con la participación de especialistas, colectivos y funcionariado, para ciudadanizar la elaboración del “MANUAL DE APOYO A DOCENTES EN TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA” en el Congreso del Estado.5.- A LA SECRETARÍA DE SALUD, SS y al DIF estatal y, conforme al artículo 17 Fracción VII de la Ley 669, solicitamos que, instalada o no la Comisión Interinstitucional, de inicio a las acciones concertadas pertinentes para la actualización del Sistema de Información a cargo del Centro Estatal para la Detección y Atención del Autismo, mismo que permitirá contar con un PADRÓN DE LAS PERSONAS CON TRASTORNO DEL ESPECTRO DEL AUTISTA, herramienta que coadyuvará en la generación de estadísticas y políticas públicas y, en la asignación de presupuestos públicos.6.- Solicitamos a las dependencias de la APE y gestionar ante los organismos autónomos, universidades, Poderes del Estado, Municipios, la realización de la Campaña estatal de Concienciación sobre el Autismo, en el marco del 2 de abril, Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, durante todo el mes de abril de 2022 e institucionalizarla cada año.7.- Con base al trabajo, compromiso, misión de vida y logros alcanzados por las madres, las personas asesoras externas especializadas y aliadas y aliados de la causa de VIAUTISMO INCLUYENTE A.C., solicitamos al Gobierno del Estado, INCLUIR, VISIBILIZAR Y CONSIDERAR LAS PROPUESTAS, AVANCES Y LEGITIMIDAD DE VIAUTISMO INCLUYENTE A.C. como una asociación indispensable en la toma de decisiones a favor de los Derechos Humanos de las personas con TEA en Veracruz.Los Derechos Humanos no tienen más color que el del respeto y garantía que mandata el artículo 1 Constitucional.VIAUTISMO INCLUYENTE A.C. está en plena disposición de trabajar conjuntamente con las autoridades, para seguir cosechando avances y logros por las personas con TEA.ATENTAMENTEMtra. Beatriz Lechuga Méndez.PRESIDENTA. Madre de familia, terapeuta, docente EE.Lic. Célita Viviana Cáceres González.SECRETARIA TÉCNICA. Madre de familia.Lic. Judith Abigail González Padua.REPRESENTANTE LEGAL. Madre de familia.Lic. Lizzete Margarita Flandes Luna.INTEGRANTE. Madre de familia. Abogada.Profa. Lic. Rebeca Ramos RellaASESORA EXTERNA. ENLACE LEGISLATIVA.Agradecemos el apoyo y contribución de las personas Asesoras Externas Especializadas y de todas las personas que han acompañado este esfuerzo.