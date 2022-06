Autoridades de Xalapa indagarán presunto ecocidio en El Castillo

El presidente municipal de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, se comprometió a revisar la denuncia de un presunto ecocidio en la congregación de El Castillo, cometido por tabiqueros y residentes que habitan en las inmediaciones de la laguna El Espejo.Pobladores acusan que están arrojando material al cuerpo lagunar y descargando las aguas servidas ante la falta de drenaje.Al respecto, el Alcalde comentó que se tendrá que ver si la competencia es federal o estatal, aunque reiteró que su administración revisará el posible daño ambiental causado."Está en la Constitución y en nuestro deseo atender, a veces nos rebasa si es tema federal o estatal, eso no implica que nosotros entremos al problema, participemos de la solución, hagamos nuestro esfuerzo y veamos resolver", dijo en entrevista.Ahued Bardahuil comentó que revisarán también la falta del drenaje y si hay un punto de descarga de las aguas residuales, considerando que es una zona ejidal."De hecho tenemos un problema que estamos revisando porque en el programa (general de obras y acciones) están planeados tres drenajes pero lamentablemente queremos hacer el drenaje pero el punto de descarga es el arroyo y la Ley no lo permite", puntualizó.El munícipe capitalino indicó que en estos casos ya se están dando las descargas a los arroyos y cambiarlas por un nuevo drenaje y pavimentar implicaría observaciones a la administración que encabeza."Estoy solicitando reunión en CONAGUA para que si ya están descargando alguna cantidad, si ya está el procedimiento que me permite la Ley para no ser observado por un daño ecológico", externó.