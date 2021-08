Autoridades de Xalapa niegan abusos contra ambulantes; se quieren adueñar de calles

El subdirector de Comercio del Ayuntamiento de Xalapa, Oshman Seth Escudero Ramírez, rechazó que en el retiro de las casetas a comerciantes ambulantes en la zona de Los Sauces, se haya incurrido en abuso de autoridad, y robo de bienes y productos, tal como lo aseguraron al presentar una denuncia penal en su contra ante la Fiscalía General del Estado (FGE).



“Es importante mencionar que no existe como tal ni abuso de autoridad, ni robo de productos y bienes, debido a que nadie tiene un mejor derecho a la vía pública. No se pueden apropiar de la vía pública y menos construir porque ya había planchas de concreto en la zona”, expresó a respecto.



En entrevista, refrendó que este operativo se realizó en beneficio de la ciudadanía xalapeña, ya que Los Sauces es una zona que ya se estaba inundando de comercio en vía pública, de manera ilegal.



“Recordemos que la ilegalidad atiende a que no tienen un permiso como tal para operar ahí. Justamente no se dan permisos porque hay una clínica del IMSS, la Clínica 66, hay una terminal de autobús, una parada en la que constantemente están en ascenso y descenso de peatones", enfatizó.



Asimismo, denunció que los ambulantes estaban invadiendo árboles declarados patrimonio histórico de Xalapa, ratificados por el Cabildo.



“Primero que nada reconocer y había una serie de desorden y de factores propiciados por los mismos comerciantes que generaban un desorden en la zona y que comprometían los derechos al libre tránsito de las personas, derechos ambientales y también la seguridad”, refrendó Escudero Ramírez.



Afirmó que los espacios que eran ocupados por los informales ya no “eran casetas”, sino “locales comerciales”, por lo que en el procedimiento de retiro sí se les entregó una notificación conforme a derecho.



“Se levantaron las actas oportunas, contundentes, suficientes y necesarias para garantizar que era un procedimiento o es un procedimiento de retención de mercancía, esa mercancía se resguarda el tiempo legalmente establecido para que posteriormente y previo pago de la multa ellos la pueda recuperar”, apuntó.



El funcionario municipal aseguró que están devolviendo los productos retenidos a quienes acrediten que tiene la propiedad de la caseta o de los bienes en ella, la titularidad del permiso que se expidió para el uso de este espacio público y que la esté usando esa misma persona.



“Porque de lo contrario, nos encontramos ante prácticas indeseables que provocan desorden nada más, entonces ni abuso de autoridad, ni robó de bienes, todo se notificó en tiempo y forma y no acudieron las personas que a las cuales se les notificó, o la mayoría de ellas no acudió en el tiempo en que se les dejo el acta, porque porque ni siquiera la estaban ahí trabajando”, puntualizó.



Además, Oshman Escudero Ramírez comentó que esperará que en su momento la Fiscalía General del Estado le requiera la información para substanciar la denuncia penal en su contra, reiterando que el mismo fue un procedimiento conforme a derecho.



“Ahora, el que acusa tiene la carga de la prueba, ellos tienen que sustentar y soportar estas denuncias, que realmente hubo abuso de autoridad, robo de productos y bienes, es lo que tienen que acreditar”, concluyó.