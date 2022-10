Autoridades de Xalapa no saben si pueden sancionar uso de pirotecnia

El regidor del Ayuntamiento de Xalapa, Diego David Florescano Pérez, reconoció que es difícil aplicar la disposición aprobada por el Cabildo que prohíbe la pirotencia con ruido en el municipio y sanciona su uso con multas que van desde 5 a mil unidades de medida y actualización (UMA), es decir, de 481 pesos hasta 96 mil 220 pesos.Y es que explicó que hay una ley nacional que está por encima de lo que estipula la normativa avalada por la Comuna el pasado 19 de abril, reconociendo que desconoce el alcance que tendría la decisión tomada unánimemente por él y sus compañeros."Si soy sincero no sé qué tantos alcances tenga porque hay una Ley superior que es la Ley federal y eso lo regular precisamente la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), y un acuerdo de Cabildo no puedo ser superior a una norma federal", dijo al ser cuestionado sobre la venta y uso de fuegos artificiales en estos Días de Muertos y Todos Santos.Florescano Pérez recordó que los permisos son federales y los otorga la SEDENA, por lo que desde la Dirección de Protección Civil vigilarán que se cuente con esta documentación para la venta y uso de los mismos."Para que no vayan a caer en algo de que no están incumplimiendo y que vayan a producir algún accidente", puntualizó el edil al precisar que los operativos que se están llevando a cabo son para los comercios."Y ya si se detecta alguna comercialización de pirotecnia ya se le dará aviso a Protección Civil para que intervenga", enfatizó al aclarar una vez más que la Alcaldía no da los avales para su venta porque no tiene esas facultades.