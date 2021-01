Autoridades ignoraron cercos indígenas contra el COVID y propiciaron contagios, acusan

El presidente del Consejo Indígena del Valle de Uxpanapa, Ariel Zamora Estillado, lamentó que el gobierno del estado y las administraciones municipales, no hayan respetado la autonomía de los pueblos originarios durante la pandemia COVID-19, situación que provocó mayores contagios en dicho sector.



"El sector salud está colapsado. En Uxpanapa de organizaron para poner cercos sanitarios, nadie fuera de la comunidad entraba. Cuando se hicieron estos cercos sanitarios hubo repercusiones por los gobiernos, donde dijeron que como ellos eran el gobierno, los cercos sanitarios los tenían que administrar ellos".



Señaló que, como comunidades autónomas, en los filtros que se habían colocado en algunas comunidades los indígenas decidían qué proveedores entraban, pero estas medidas no agradaron a las autoridades, por lo que omitieron la decisión de los pueblos originarios.



"Nosotros, creo yo, si tenemos la capacidad de decidir, por ejemplo con los proveedores, pudimos decidir que no queríamos la cerveza o alguna otra cosa. Sin embargo el gobierno municipal dijo que nos hiciéramos a un lado y ellos tomaron la decisión. ¿Qué ocasionó esto? Ocasionó que hubiera más contagios, porque si los pueblos hubieran continuado con esos cercos, todo estuviera controlado".



Mencionó que en la zona de Uxpanapa ya no es posible saber quién está contagiado de coronavirus y quién no, después de que se ignoraran las medidas que habían implantado los pueblos originarios.



"Las cifras que tiene el sector salud no están actualizadas porque hay algunos compañeros que fallecen en sus casas. El conteo no es tal cual, no va pegado conforme a los padecimientos, y eso pasó porque pensaron que no podíamos controlarnos a nosotros mismos. No se respetó la autonomía", subrayó