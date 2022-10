Autoridades, indolentes ante el mal estado de carretera Coatzacoalcos-Minatitlán

Indolencia es lo que han demostrado las autoridades de los tres niveles de Gobierno en el tema de movilidad, luego de que nadie se hacía responsable de la reparación del tramo Las Matas entre Coatzacoalcos-Minatitlán y Cosoleacaque.Así lo consideró el delegado de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) en Coatzacoalcos, Emmanuel Peña Sánchez, quien lamentó que el tema no se haya priorizado desde hace tiempo.“No vemos por qué no se prioriza si es una necesidad enorme de seguridad. Pasamos 30 mil personas diario por ahí y es increíble la indolencia para atender algo tan importante como el acceso a la ciudad. Pedimos que haya coordinación, que asuma cada quien su responsabilidad. Eso esperamos, por eso pagamos impuestos y se requiere sean atendidas las necesidades primordiales como la movilidad”, dijo.Mencionó que el bacheo emergente que se hizo en al menos 100 metros del tramo a inicios de este mes fue sólo un Mejoralito, tal como también se hizo en la carretera del puente Coatzacoalcos I-Nanchital.Añadió que en esa zona se necesita concreto hidráulico para que no se dañe como cuando se hace con asfalto.“Lo que hicieron fue ponerle un Mejoralito como en la carretera del puente Coatzacoalcos I-Nachital; se rellenaron los baches con tierra, eso no es una reparación. Lo que merece es una reparación, dotarlo de recursos. Tristemente hay el mismo problema en el Coatzacoalcos 1 donde están expuestas las varillas y que en cualquier momento tendremos un gran accidente y todo mundo está consciente que están mal y no hacen nada”, mencionó.La semana pasada en la mañanera, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo molesto que el tramo de Las Matas debería ser compuesto y a raíz de ello el gobernador Cuitláhuac García Jiménez anunció que éste sería rehabilitado con recursos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT) y la Secretaría de Infraestructura y de Obras Públicas (SIOP), por el Gobierno estatal.