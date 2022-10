Autoridades no atienden socavón en colonia de Coatzacoalcos

Vecinos de Santa Isabel IV en Coatzacoalcos revelaron que a más de seis meses que denunciaron la formación de un socavón, autoridades no han hecho nada al respecto y ahora toda la avenida principal se volvió intransitable.Este miércoles por la mañana un camión urbano terminó hundido en un nuevo socavón que se abrió y el anterior dejó la calle Golfo de México inoperable.En la calle Golfo de México, entre Río Tonalá y Río Atoyac, a inicios del 2022 se abrió un pequeño boquete en el pavimento que alertó a habitantes de la zona.Con el paso de los días y ante el riesgo de que algún coche o vecino se fuera en él, los residentes pusieron piedras alrededor y señalamientos.Sin embargo, con el paso del tiempo este se fue abriendo cada vez más, hasta ahora tener un ancho de por lo menos 2 o 3 metros y lo mismo de profundidad.La señora Francisca, quien vive justo frente al socavón, aseguró que toda la calle tiene estos problemas y no sabe para cuándo alguna autoridad trabajará para darle solución."Tiene como 6 meses ese socavón grande, ahorita ya se hizo otro pequeño, es el de aquí, ese y el otro donde se fue ahorita el carro. Ha venido mucha gente a checar pero no hacen nada, solo ven y se van. Ahorita que llueve se llena de agua y nadie ve si hay hueco o no", lamentó.Aunado a ello, mencionó que hace varios meses llegaron trabajadores de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) y dijeron que el socavón no era responsabilidad de ellos, mientras que los de Obras Públicas aseguraron lo mismo: "Se echaron la bolita".Por su parte, Azucena Sánchez dio a conocer que ella llevó un documento a Obras Públicas dirigido al director de Servicios Municipales, Eduardo Echazarrieta y a mes y medio siguen sin obtener respuesta."Hace un mes vinieron a ver disque el drenaje y el socavón y solo vieron y se fueron y no hicieron nada. Ahorita ya están las lluvias y menos van a trabajar", finalizó.