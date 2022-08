Autoridades no deben servir a “intereses ideológicos”: Obispo de Orizaba

El obispo de Orizaba, Eduardo Cervantes Merino, aseguró que se ruega a Dios para que las autoridades puedan entender el significado de persona y sirvan no ha intereses ideológicos sino al desarrollo integral de la sociedad.Durante la misa en la Catedral San Miguel Arcángel, y ante el regreso a clases, exhortó a los padres de familia a no dejarse arrebatar la educación de sus hijos."Mamá, papá, desde luego los abuelos, intervienen, pero los principales responsables son mamá y papá y necesitamos conocer las herramientas. Que Dios bendiga a los maestros. Los obispos sacamos un mensaje porque es importante que veamos la educación como algo fundamental".Indicó que ésta es el elemento y la base de la formación integral de la persona, es todo ese proceso en que las generaciones mayores transmiten conocimiento a las jóvenes para que desarrollen las capacidades."Son los elementos que tienen que acompañarlos y guiarlos y tomarlos de la mano, de ahí viene la palabra pedagogía, de acompañar, de tomar, de guiar a las nuevas generaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero sobre todo en el desarrollo integral de la persona".El prelado indicó que en la actualidad, después de COVID-19 México tiene un rezago mayor del que ya presentaba.Durante su mensaje de despedida, aprovechó para enviar una felicitación a los adultos mayores a quienes invitó a que transmitan valores, experiencias a las nuevas generaciones."Nos felicitamos los que tenemos 60 y más. Es importante que las generaciones mayores transmitan valores y sabiduría, que sean testimonio y que sean esa dimensión de la tradición viva que se transmite de generación a generación".Pidió que no se maltrate a las persona de la tercera edad, pues destacó que es importante querer al abuelo, al tío, tía no sólo como elementos de años, sino por el cariño que ellos han dado."Qué triste que todavía hay familias que se desentienden de los mayores, sobre todo cuando están enfermos o no tienen sus capacidades completas".