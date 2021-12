Autoridades piden evitar pirotecnia tras accidentes ocurridos en Córdoba

Durante celebraciones guadalupanas y por mal uso de pirotecnia un total de 20 personas resultaron con lesiones de leves a serias y se produjeron afectaciones materiales en inmuebles y vehículos en dos incidentes por separados ocurridos en las comunidades de Acayotla y 20 de noviembre del municipio de Córdoba ayer por la noche.Luis Alfredo Chávez Ochoa, titular de la Unidad Municipal de Protección Civil del Ayuntamiento de Córdoba, indicó que gracias a la coordinación a partir de la línea de auxilio 911, corporaciones de primeros respondientes atendieron los incidentes y a las personas lesionadas, con apoyo de la sociedad civil.Urgió a la ciudadanía a evitar la adquisición, acopio y uso de pirotecnia y otros productos elaborados con pólvora, toda vez que representan un riesgo y pueden provocar quemaduras, pérdida de extremidades, lesiones auditivas, afectaciones a la vista y vías respiratorias, e incluso, la pérdida de la vida.Alertó que el grupo de edad en mayor riesgo ante estos productos son las y los menores de cinco a 14 años, por lo que es crítico que no tengan acceso a los mismos, y en caso de hacerlo, mantener una supervisión estricta para evitar accidentes relacionados a fuegos artificiales.Recomendó no adquirir productos con alta carga explosiva. Dijo que en caso de contar con estos productos se debe conocer con precisión su manejo y en caso de mal funcionamiento de los artificios, no insistir en prenderlos.Señaló que en ningún momento se debe guardar los artificios pirotécnicos en los bolsillos de la ropa o chamarra, pues pueden incendiarse y causar graves daños al portador. Asimismo, dijo que no se debe utilizar ropa sintética al quemar los cohetes, pues en caso de accidente, este tipo de ropa se adhiere a la piel y puede causar daños más severos.Precisó que no se debe almacenar cantidades excesivas de cohetes, ya que a mayor cantidad se aumenta sustancialmente la posibilidad de incendio y su magnitud. Si se almacenan productos pirotécnicos, debe hacerse en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor o llama y, que no estén al alcance de los niños, evitando tirar en la basura los sobrantes no detonados, pues pueden provocar incendios.Asimismo, recomendó no quemar varios productos pirotécnicos al mismo tiempo, pues se puede producir una explosión o incendio, y en caso de uso, se debe tener a la mano extintor y botiquín, así como los números telefónicos de emergencia a usar en caso de accidentes.Chávez Ochoa informó que en el caso del incidente ocurrido en Acayotla, un cohete activado alcanzó un paquete de cohetes arrancadores que no estaban almacenados de manera correcta, lo que provocó una explosión al interior de un inmueble, resultando lesionadas 12 personas que fueron atendidas por la Cruz Roja y la UMPC Córdoba.Por otra parte, en la comunidad 20 de noviembre, un autobús de pasajeros y una vivienda resultaron afectadas al alcanzar un cohete el interior de la unidad motora, donde resultaron con lesiones de leves a serias, un grupo de personas que viajaban con rumbo a Tezonapa.Dijo que las personas fueron atendidas en primera instancia en el Hospital Regional Córdoba debido a la seriedad de sus lesiones. Este incidente fue atendido por vecinos del lugar que lograron controlar el incendio subsecuente.Agradeció a quiénes integran a la Cruz Roja, Bomberos Córdoba, Cruz Ámbar de Fortín, SIPREC y la Dirección de Protección Ciudadana y Movilidad de Córdoba a través de Tránsito y Protección civil municipal, su intervención oportuna.El titular de PC dijo que acuerdo con datos estadísticos registrados por diferentes dependencias, durante la temporada decembrinas, los incidentes por quemaduras en personas, así como los casos de incendios estructurales, aumentan considerablemente, esto derivado en gran porcentaje al mal manejo en la quema de juegos pirotécnicos.