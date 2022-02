Autos híbridos o eléctricos no requieren verificar pero necesitan constancia

En Veracruz, la verificación vehicular obligatoria está exenta para los automóviles híbridos o eléctricos; no obstante, los propietarios deben tramitar ante la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) una “Constancia de Exención”.Para ello, los particulares que quieren acceder al beneficio deberán presentar un escrito con firma autógrafa dirigido al titular de la SEDEMA, Juan Carlos Contreras Bautista; con copia a Norma Xóchitl Hernández Colín, directora general de Control de la Contaminación y Evaluación Ambiental; y con atención a Jonathan Carlos Sánchez Figueroa, consultor del Programa de Verificación Vehicular Obligatoria.En este documento, el interesado deberá describir brevemente el vehículo para el cual solicita la constancia de exención de verificación vehicular obligatoria, haciendo esta misma mención y agregar un número o correo electrónico para su contacto.Adicionalmente, deberá presentar la factura o carta de factura del vehículo, para el cual se solicita la constancia; la tarjeta de circulación del vehículo, para el cual se solicita la constancia; la identificación oficial vigente del propietario del vehículo y fotografías de ambas placas metálicas del vehículo.Dicha documentación deberá enviarse de forma escaneada en formato PDF dentro de un mismo archivo procurando que la documentación sea totalmente legible, al correo electrónico: [email protected] En caso de dudas o aclaraciones, los interesados se podrán comunicar al número telefónico: 228 812 31 07; precisándose que todos los datos de este documento deberán de coincidir con los datos entregados en la documentación original presentados ante la Oficina Virtual de Hacienda (OVH).A continuación la lista de las marcas y modelos que están exentos de pagar la verificación vehicular:* ACURA: NSX (Híbrido), NSX Premium (Híbrido), NSX Exclusive (Híbrido), y NSX Top Coupe Hybrid (Híbrido).* BYD: T3 (Eléctrico)* BMW: 330e (Eléctrico - gasolina) i8 (Eléctrico - gasolina), i3 Rex (Eléctrico - gasolina), 335iA Activehybrid 5 (Eléctrico - gasolina), Activehybrid 5 (Eléctrico - gasolina), Mini E (Eléctrico), X6 Activehybrid (Eléctrico - gasolina), Series 3 Activehybrid (Eléctrico - gasolina); X5 xDI E40e (Eléctrico - gasolina); 530e (Eléctrico - gasolina); y 740e (Eléctrico - gasolina).* CHEVROLET: Bolt (Eléctrico) Y Volt (Eléctrico - gasolina).*FIAT: 500e (Eléctrico).* FORD: Escape Hybrid (Eléctrico - gasolina); y Fusion_Hybrid (Eléctrico - gasolina).* GM: SPARK BEV (Eléctrico) y SPARK EV (Eléctrico).* GMC: YUKON Hybrid (Eléctrico - gasolina)* GML: GF-900ME (Eléctrico); GF-1500ME (Eléctrico); y GF-60ME (Eléctrico).* HONDA: CRZ Híbrido (Eléctrico - gasolina); y CIVIC Híbrido (Eléctrico - gasolina).* HYUNDAI: IONIQ (Eléctrico - gasolina).* INFINITI: QX60 Hybrid (Eléctrico - gasolina); y Q50 Hybrid(Eléctrico - gasolina).* YIAYUAN JIP EV: JY7222-ZQR (Eléctrico)*KIA: Niro (Híbrido).* LINCOLN: MKZ_Híbrido.* MERCURY: Mariner Hybrid (Híbrido).* MERCEDES-BENZ:C 200 Hybrid (Gasolina - eléctrico); C 200 Coupé Hybrid (Gasolina - eléctrico); C 200 Convertible Hybrid (Gasolina - eléctrico); C 350 e (Gasolina - eléctrico); GLC 350 e (Gasolina - eléctrico); GLC 350 e Coupé (Gasolina - eléctrico); GLE 500 e (Gasolina - eléctrico); GLE 550 e (Gasolina - eléctrico); IS 500 e (Gasolina - eléctrico); S 550 e (Gasolina - eléctrico); y S 560 e (Gasolina - eléctrico).* MILES: ZX40 T (Eléctrico).* MINI: Mini Cooper SE Countryman Híbrido (Eléctrico - gasolina); y Cooper SE Countryman ALL4 (Eléctrico - gasolina).* MYO: Golden Deer* NISSAN: Altima Hybrid (Eléctrico - gasolina); LEAF (Eléctrico); y X-Trail Hybrid (4X2) (Eléctrico - gasolina).* PORSCHE: Panamera Híbrido 3.0 (Eléctrico - gasolina); Cayenne Híbrido 3.0 (Eléctrico - gasolina); y Panamera E-Hybrid 4 (Eléctrico - - gasolina).* RENAULT: Twizy Tecno ZE (Eléctrico).* SMART: Smart fortwo Electric Drive (Eléctrico); y Smart forfour Electric Drive (Eléctrico).* TESLA: S (Eléctrico); SP (Eléctrico); y X 900 (Eléctrico).* TOYOTA: Camry Híbrido_4_Cil (Eléctrico - gasolina); Prius (Eléctrico - gasolina); y Prius C (Eléctrico - gasolina).* VEHIZERO: Ecco C (Eléctrico - gasolina)* VOLVO: XC90 T8 (híbrido).* VOLKSWAGEN: Jetta híbrido 1.4 (Eléctrico - gasolina); y Touareg híbrido 3.0 (Eléctrico - gasolina).