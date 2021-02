Autotransporte federal ahora debe ser accesible para discapacitados, aprueban diputados

La Cámara de Diputados aprobó, por consenso de 455 votos, el dictamen que reforma y adiciona los artículos 5, 34, y 39 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a fin de establecer la obligación de crear las condiciones de accesibilidad en el autotransporte federal para personas con alguna discapacidad. Pasó al Senado para sus efectos constitucionales.



El documento precisa que la planeación, formulación y conducción de las políticas y programas para el desarrollo de los caminos, puentes, servicios de autotransporte federal y sus servicios auxiliares, a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), deberán realizarse mediante un diseño universal, de accesibilidad y ajustes razonables para las personas con alguna discapacidad.



Destaca que la SCT deberá vigilar, verificar e inspeccionar que los caminos y puentes, así como los servicios de autotransporte y sus servicios auxiliares, cumplan con los aspectos técnicos y normativos correspondientes y con los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos.



Los vehículos destinados al servicio de autotransporte federal y privado de pasajeros, turismo y carga, deberán cumplir con las condiciones de movilidad, seguridad, comodidad, calidad y accesibilidad para personas con discapacidad, agrega.



Accesibilidad y desplazamiento



Al fundamentar el dictamen de la Comisión de Comunicaciones y Transportes y desde plataforma digital, el diputado Carlos Elhier Cinta Rodríguez, precisó que las reformas contribuyen al proceso de armonización respecto a la dignidad humana y de justicia social y al pleno ejercicio del derecho de accesibilidad y desplazamiento para las personas con discapacidad en todo el país.



Con estos cambios, dijo, el país estará a la vanguardia en materia de derechos fundamentales, derivado de la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, la cual incorporó un catálogo de derechos humanos y tratados internacionales. Además, la armonización legislativa hace efectivo que las personas con discapacidad gocen de sus deberes fundamentales a plenitud.



Mencionó que el autotransporte federal en todas sus modalidades constituye una parte importante en la economía y el desarrollo social del país, por lo que es de suma importancia la armonización en sus disposiciones secundarias y reglamentarias, para así consagrar la obligatoriedad de garantizar los principios y derechos inalienables de las personas con discapacidad.



Resaltó, con la reforma, las autoridades competentes deberán observar en todo momento la aplicación de los aspectos técnicos y normativos, de accesibilidad y de ajuste razonable para los derechos humanos de las personas que tienen alguna discapacidad.



Espacios públicos no están planeados



La diputada promovente de la reforma, Martha Angélica Tagle Martínez expuso que en México las personas con discapacidad tienen dificultades para ejercer con plenitud sus derechos, debido a obstáculos sociales y culturales, en virtud de sus condiciones físicas y psicológicas, además de que los espacios públicos no están planeados en función de sus necesidades.



Mencionó que el dictamen parte de una visión integral e incluyente; contribuye al proceso de armonización en un tema sensible, prioritario y de respeto a la dignidad humana y de justicia social, como es el ejercicio pleno del derecho a la accesibilidad y desplazamiento para las personas con discapacidad por todo el territorio nacional; se abona a la construcción de un Estado incluyente.



Se armoniza la Ley en materia de derechos humanos



El también promovente, diputado Marco Antonio Adame Castillo señaló que la intención es armonizar la Ley de Caminos y Puentes y Autotransporte Federal con la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, pero sobre todo ser consecuentes con el mandato constitucional que establece que todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.



“Como legisladores no podemos ni debemos permitir que existan ciudadanos de primera y de segunda que a causa de alguna discapacidad tienen dificultades para acceder a las mismas oportunidades.



El acceso a los servicios de transporte sustentable es necesario para garantizar el ejercicio de otros derechos; en México más de siete millones de personas presentan alguna discapacidad, de ellas, más de un millón son menores de edad”, añadió.