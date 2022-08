Avala Cabildo de Xalapa construcción de torre "Orgullo Veracruzano"

El Cabildo de la Ciudad avaló el cambio de uso de suelo de un terreno propiedad del Gobierno del Estado, ubicado en el bulevar Xalapa-Banderilla, donde la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), planea construir la torre "Orgullo Veracruzano", que servirá para albergar a oficinas administrativas de dependencias estatales que actualmente están en el centro capitalino.Durante la sesión celebrada la mañana de este lunes, el pleno edilicio dio luz verde para que en este predio de 13 mil 994.89 metros cuadrados, localizado en dicha vialidad y la privada de la avenida México, número 1004, de la colonia Revolución, se ejecute el edificio de máximo 10 niveles, incluyendo sótano, planta, y planta baja y que costaría 100 millones de pesos.Al respecto, el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil mencionó que este inmueble ayudará a que dichas oficinas ya no estén en el centro capitalino, sobre todo porque son rentadas o ya no cumplen con las medidas de seguridad físicas y de espacios adecuadas."Tienen un terreno, tienen una inversión para un edificio con suficientes características normativas vigentes (...) Tanto la Dirección de Desarrollo Urbano como la Comisión Edilicia dictaminó para proponer al Cabildo la aprobación de la construcción de la obra que es de Gobierno del Estado", expresó en entrevista posterior a la plenaria.Sostuvo que este proyecto ya contaba con los permisos medioambientales y de protección civil, y únicamente requería el aval del Ayuntamiento de Xalapa para cambiar el uso de suelo, y que ello les permita comenzar a construir la torre en el momento que decidan.Ahued Bardahuil afirmó que le "parece buena la inversión" porque modernizará las oficinas gubernamentales y permitirá a los burócratas tener lugares de trabajo en mejores condiciones; al tiempo que destacó que generará fuentes de empleo en su construcción.Sobre si también se cumple con la factibilidad de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) en los temas de suministro de agua y descargas negras, afirmó que esa zona ya está urbanizada y se cuenta con dichas redes hidrosanitarias."Si no, no tendría oportunidad de construirse. Se revisa desde Desarrollo Urbano, después de haber entregado todos los permisos, tanto ambientales como proyectos de mecánica del suelo, el sistema constitutivo, con la dotación de agua, descargas sanitarias, queda sin ningún problema", precisó.El munícipe xalapeño dijo desconocer cuándo iniciaría la construcción de la torre, y aclaró que los permisos que se otorgaron previamente fueron para los estudios preliminares previos al proyecto ejecutivo, por lo que negó que se estuviera edificando sin haber tenido la autorización municipal."Ahorita ya es el formato de la ubicación, de la construcción de los pisos que requiere, entonces los trabajos de mecánica de suelo y preliminares para ver si el proyecto se podía realizar sí se iniciaron previo para que se pudiera aprobar, sino se hubieran atrasado", detalló Ricardo Ahued.