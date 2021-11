Avala Corte que funcionarios del INEGI ganen más que AMLO

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió una suspensión para que los altos mandos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ganen más que el presidente Andrés Manuel López Obrador.Durante la sesión de este miércoles, los integrantes de la Sala avalaron por tres votos la suspensión con la que el tope salarial para los servidores públicos, previsto en la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, vigente desde el 20 de mayo pasado, no les sea aplicado.Con esto, los funcionarios del INEGI podrán percibir un salario más alto que el del titular del Ejecutivo federal hasta que se resuelva la controversia constitucional presentada por dicho Instituto contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.Esta no es la primera vez que la Corte concede suspensiones en este sentido pues el argumento principal para hacerlo es mantener las cosas en el estado en que se encontraban antes de la presentación de las impugnaciones para determinar si el tope salarial es o no invasivo de las competencias de los organismos autónomos, como el Inegi, referentes a la autodeterminación de sus salarios.