Avión presidencial sí se rifará: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se rifará una bolsa de 2 mil millones de pesos del avión presidencial, repartidos en 100 premios de 20 millones de pesos y lo que se obtenga será canalizado en la compra de equipo médico para hospitales públicos.



En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal indicó que el sorteo se realizará el martes 15 de septiembre, a las 20:00 horas, en la sede de la Lotería Nacional y se venderán 6 millones de cachitos, a un precio de 500 pesos, de los que se obtendrá una ganancia de 3 millones de pesos.



Se comenzarán a vender los cachitos el próximo 1 de marzo, indicó.



López Obrador indicó que mientras se vende el avión, se va a poder rentar, y reveló que hay un contrato para rentar la aeronave a un particular que no quiso revelar su nombre.



Agregó que el próximo 12 de febrero se realizará una cena en Palacio Nacional con empresarios que ayudaran a vender los boletos de la rifa.



“Quiero informales que se tomó la decisión, después de análisis de consultas, de tomar en cuenta distintos puntos de vista, opciones, ya se tomó la decisión de rifar el avión. Lo que se obtenga se utilizará para comprar equipos donde se atiende la gente pobre. Este es un problema que nos heredaron los gobiernos faraónicos. Lo más importante es que se va a utilizar ese dinero para una causa humanitaria muy importante".



“Se subastarán 2 mil millones de pesos, los mil restantes son para acomplejar lo del avalúo que es de más de 2 mil millones de pesos, el resto se divide en dos una cantidad, 400 millones de pesos, que se va a entregar a la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) por dos años y otra cantidad menor para las familias de los billeteros.



“Se consiguió que el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado disponga de un fondo que se ha venido reuniendo de lo que se decomisa a la delincuencia en general, la de cuello blanco y la otra, se cuenta con un fondo de 4 mil millones de pesos”.



El Presidente detalló que si aparece un comprador, “se vende a precio de avalúo, eso lo hacemos para no rentarlo, no tener prisa, el avión sigue en venta”, dijo.