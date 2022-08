Avisar dónde hay alcoholímetro sólo pone en peligro a conductores

Hasta un 50 por ciento disminuyen los accidentes viales con la implementación del operativo de alcoholímetro mismo que se aplica los fines de semana en esta ciudad informó el coordinador municipal de Tránsito y Vialidad, Jose Guadalupe Sánchez Aldierna.En entrevista exhortó a la población ser precavidos y si toman no manejen pues es mejor prevenir que ser víctima o causante de un accidente.Expuso que en cada operativo detienen hasta 10 vehículos, pero varía de acuerdo al día."Si avisan en grupos dónde está el alcoholímetro no los están ayudando, los están perjudicando, no se trata que nos evadan se trata de prevenir, de que conduzcan con precaución, que si consumen bebidas embriagantes sean responsables y no manejen" enfatizó.El funcionario consideró que los operativos de alcoholimetría sí disminuyen las cifras de accidentes por lo que seguirán implementándose en Córdoba.