Ayudan a abortar a mujeres abusadas sexualmente, en Orizaba

La integrante del Colectivo Marea Verde Altas Montañas, Luz María Reyes Huerta, indicó que en menos de un año, esta agrupación ha brindado acompañamiento a diez mujeres que fueron violadas y decidieron abortar.



Indicó que para estos procedimientos se apegaron a la Norma 046, que establece los criterios para dar la atención médica en los casos de violencia familiar, sexual y contra las mujeres.



Señaló que se trató de mujeres de 18 a 22 años de diversos municipios de la zona, ya que no se vio un foco rojo en este aspecto.



Mencionó que hubo mujeres que recurrieron a la agrupación porque en su momento denunciaron la agresión pero no recibieron la atención debida para estos casos, aunque hubo otras que prefirieron no interponer denuncia pero era su deseo no continuar con el embarazo.



Destacó que lamentablemente, durante la pandemia las agresiones sexuales no se han detenido, por el contrario, se incrementaron en un 50 por ciento y de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre marzo y junio se registraron 911 denuncias por delitos sexuales ante la Fiscalía General del Estado y en promedio, en el lapso de marzo a junio se perpetraron 10 casos de violencia sexual diariamente contra niñas y mujeres.



Reyes Huerta resaltó que todo esto se da porque se vive en un contexto generalizado de violencia, en donde más de 40 por ciento de los embarazos que llegan a término en el país son de chicas de 10 a 17 años, lo que habla que atrás de esos casos hubo una violación.