Ayuntamiento aplica asfalto sobre el concreto hidráulico del bulevar de Tuxpan

El bulevar, Jesús Reyes Heroles, la principal avenida del puerto, es objeto de rehabilitación mediante la aplicación de una capa de asfalto sobre el concreto hidráulico, lo que provocó una serie de críticas, principalmente en redes sociales.



El asfalto recubre grietas y fracturas, pero un importante sector de la población advierte que la obra trae poco beneficio, pues temen que se perderá “en unos meses”.



Por si fuera poco, con la aplicación de la carpeta quedó eliminado el carril de la ciclovía, obra que arrancó en diciembre de 2019, pero que ni siquiera estaba concluida.



El coordinador de Obras Públicas del ayuntamiento local, Francisco Blasco, salió al paso de las críticas y aseveró que se aplican capas de rodadura con micro-aglomerado de 1 a 2 centímetros de espesor para darle mayor vida al concreto hidráulico.



Insistió que la obra será duradera y de mayor comodidad para los conductores, pues la superficie de rodamiento será más confortable.



Pero las críticas no cesan e incluso este jueves el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de la Zona Norte, Juan José Cano Valdez, señaló que no hubo una buena planeación y que la obra era innecesaria.



Mencionó que la ciudadanía ya ha dado a conocer su inconformidad por esta obra, pues la aprecian como “costosa, sin beneficio e inútil”, mientras que en comunidades y colonias existen cientos de calles intransitables.



“Como Colegio de Ingenieros opinamos que es una obra inútil. El ayuntamiento debería actuar de otra manera, pues primero, para hacer una obra, debe haber planeación y después una ejecución, pero no se consulta”, lamentó.