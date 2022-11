Ayuntamiento de Alto Lucero arregla rutas de evacuación con apoyo de Laguna Verde

Acerca del mantenimiento de las rutas de evacuación de Laguna Verde, el alcalde de Alto Lucero, Luis Vicente Aguilar Castillo, señaló que el Gobierno estatal destinó presupuesto para dos zonas, mientras que en Alto Lucero se trabaja con el dinero de Laguna Verde.“Cuando nosotros entramos había un problema en cuanto a las rutas, el Gobernador este año designó 75 millones para dos zonas, que es la que va de Mesa de 24 a El Limón una inversión de 25 millones y la otra que es de Mesa de Rodeo hacia Soyacuautla que será entre 45 y 50 millones. Nosotros por nuestra cuenta estamos arreglando con el dinero que da Laguna Verde, da 3 millones, más menos, al año dividido en bimestres. Con eso estamos arreglando la mayoría de los caminos rurales de Alto Lucero”.Señaló que Alto Lucero tiene más de 125 kilómetros de terracería, considerándola como una extensión muy grande, por lo que su Gobierno adquirió maquinaria de uso para arreglar esos caminos; sin embargo, dijo que esto no es suficiente.“Tenemos un camino que va por Laguna Verde, pasa por Hierbabuena, la Lucio Gital y llega hacia El Limón, está en pésimas condiciones. Estamos solicitando un reencarpetamiento. En caso de que no (se logre) nosotros le vamos a hacer bacheo, esa es una de las rutas”, afirmó Aguilar Castillo comentó que aunque la lluvias benefician a las cosechas, afecta las carreteras y caminos provocando que se requiera una mayor inversión.“Creemos que en el segundo año gestionaremos con el Gobierno del Estado recursos para varias carreteras. Este 2022 hubo una buena inversión, esperemos que el segundo año sea lo mismo y nosotros tengamos el recurso municipal también meterle a la zona que está cerca de Laguna Verde”.Por último, el edil aseguró que este año ha sido difícil, pues dijo ser el primer alcalde que paga laudos, mismos que no se pagaban desde hace 22 años.“La Suprema Corte es la máxima autoridad en el país, ordenó que pagáramos 6.5 millones de FORTAMUN y este año trabajamos con 6.5 millones menos. Con todo y eso siento que avanzamos bien, nos falta mucho pero es el primer año apenas”.