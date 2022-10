Ayuntamiento de Boca del Río declara “cero tolerancia” contra el hostigamiento sexual

El Ayuntamiento de Boca del Río ha implementado medidas para dar cumplimiento al objetivo de “cero tolerancia” al hostigamiento y acoso sexual en la administración pública municipal, y entre ellas destaca la creación de un registro de los casos que se presenten y su reporte al Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres en el Estado de Veracruz (BANESVIM).De acuerdo con el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento y Acoso Sexual en la Administración Pública del Municipio, el Instituto Municipal de las Mujeres de Boca del Río, será el área que orientará y acompañará a la persona en calidad de presunta víctima por hostigamiento sexual y/o acoso sexual.También tendrá a su cargo la implementación de acciones de prevención y atención al hostigamiento y acoso sexual; y podrá gestionar ante la Entidad de la administración pública municipal correspondiente las medidas de protección conducentes sobre las conductas de hostigamiento sexual y/o acoso sexual.Aunque si alguna persona integrante del Instituto estuviera relacionada con algún caso de hostigamiento y/o acoso sexual, será el Órgano Interno de Control el que conocerá del asunto y lo atenderá.Con la entrada en vigor del Protocolo, las Direcciones o Áreas de la Administración Pública Municipal deberán emitir un pronunciamiento de cero tolerancia a las conductas de Hostigamiento sexual y Acoso sexual.En dicho pronunciamiento se deberá enfatizar que quedan estrictamente prohibidos el hostigamiento sexual y/o el acoso sexual tales como solicitar favores sexuales, tocamientos ofensivos, conductas verbales, bromas, comentarios obscenos o sugestivos, materiales escritos de naturaleza sexual, fotografías, imágenes, así como cualquier otra de índole sexual ya sea escrita, verbal o física no mencionada.Además, toda expresión de forma verbal y con contacto físico, mediante abrazos y/o besos no deseados, pellizcos, acercamientos y roces, acorralamientos, presiones mediante amenazas y/o promesas para obtener actos de connotación sexual.La aplicación del presente Protocolo deberá realizarse sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones jurídicas que las Direcciones o Áreas Administrativas tienen que observar en los procedimientos para la imposición de sanciones en materia laboral, administrativa o en su caso penal. Se priorizará la no re victimización.