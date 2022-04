Ayuntamiento de Carrillo Puerto busca a 4 ciudadanos que se integren al SIPINNA

El Ayuntamiento de Carrillo Puerto busca cuatro representantes de la sociedad civil para ser integrantes del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).Para ello, emitió la Convocatoria respectiva que está dirigida a Instituciones Académicas, Organizaciones de la Sociedad Civil y en su caso a quienes integran el Consejo Consultivo del propio Sistema, para postular especialistas en la promoción y defensa de los derechos humanos y con experiencia relacionada al trabajo con niñas, niños y adolescentes.Los requisitos que deberán cubrir los postulantes son tener más de 30 años cumplidos; tener residencia permanente en el país; y no haber sido condenado por la comisión de un delito doloso.Contar con experiencia mínima de 3 años comprobada en la defensa o promoción de los derechos humanos, preferentemente en derechos de las niñas, niños y adolescentes; y no desempeñar cargo público de dirección en algún partido u organización política por lo menos un año antes de su postulación.Los representantes que sean electos desempeñarán sus cargos con el carácter de honoríficos y no recibirán emolumento o contraprestación económica alguna por su desempeño como miembros del Sistema Municipal de Protección Integral.Así como tener estudios mínimos de nivel Licenciatura en alguna de las siguientes áreas: Pedagogía, Educación, Gestión Cultural, Psicología, Etnología, Antropología Social, Derecho, Sociología, Comunicación, Derechos Humanos o, en su caso, áreas relacionadas en Derechos Humanos.Las propuestas de candidatos se presentarán físicamente en las instalaciones del DIF Municipal, a partir de este sábado y hasta el 22 de abril, de lunes a viernes, en un horario de 9:00 a 15:00 horas, o en su caso, al correo electró [email protected] , hasta las 19:59 horas de la fecha límite.En caso de que no se presentaran suficientes propuestas o que las presentadas no cumplan con los requisitos establecidos en el Reglamento y en la convocatoria, el Sistema DIF Municipal emitirá una nueva convocatoria hasta obtener a los aspirantes necesarios para presentar a las personas integrantes del Sistema Municipal de Protección Integral.