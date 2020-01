Ayuntamiento de Coatepec busca regular guarderías del municipio

El alcalde de Coatepec, Enrique Fernández Peredo, informó que el Ayuntamiento busca la asesoría del Sistema DIF Estatal y Nacional para poder entrar como un ente regulador de las estancias infantiles de ese municipio.



“Ya estamos siguiendo con la asesoría del DIF Estatal y Nacional cual es el procedimiento que se tendría que seguir para que podamos entrar como un ente regulador y checar estas guarderías, de acuerdo al informe que me rindió el DIF municipal, varias de las guarderías de manera voluntaria se estaban solicitando ser a un ente que las regula a nivel nacional para que chequen estas situaciones”, dijo.



Asimismo, señaló que derivado de una revisión por parte de distintas áreas del ayuntamiento a la Estancia Infantil “Arcoiris”, la cual fue denunciada por padres de familia por presunto maltrato hacia menores; se le notificó de varias irregularidades en materia de Protección Civil, por lo que ésta tiene 30 días para subsanar las observaciones pues de lo contrario será clausurada de manera definitiva.



“Por otro lado la guardería actualmente le notificamos porque presenta algunas cuestiones de Protección Civil que en este momento no está cumpliendo, por lo tanto se les está dando un plazo de 30 días para que las pueda subsanar, en caso de que no sea así, se hará una clausura definitiva”, detalló.



No obstante, indicó que por parte de las áreas de Trabajo Social y Procuraduría de la Defensa del Menor no se pudieron observar las anomalías señaladas por los padres de familia, aunque dijo que se está en espera de un informe por parte del DIF Nacional quien realizó una supervisión en el mes de noviembre haciendo señalamientos.



“El ayuntamiento intervino en esta situación, se revisó a la guardería, por parte del Procurador de la Defensa del Menor y Trabajo Social, acudieron pero no se observó nada de lo que comentaron, pues solo había un menor y presentaron los alimentos adecuados.



Todo lleva un procedimiento, derivado de esto el DIF nacional le hizo una revisión a esta guardería, ya hemos solicitado por las vías legales el resultado de este detalle que observó para que nosotros podamos ver que seguimiento se le puede dar”, abundó.