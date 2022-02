Ayuntamiento de Coatepec heredó adeudo de más de 30 mdp por incumplir impuesto

El Ayuntamiento de Coatepec adeuda más de 30 millones de pesos en créditos fiscales por el incumplimiento del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal (Impuesto a la Nómina), admitió el alcalde Raymundo Andrade Rivera.Dicha situación no es reciente, sino que proviene de administraciones anteriores.“Pues sí es una fuerte cantidad, estamos hablando de más de 30 millones de pesos, es un tema que se heredó de administraciones, no de la anterior, sino de 2015”.Dijo que el municipio atiende el tema, aunque aclaró que dicho crédito fiscal continúa en proceso, esto “no está determinado”, aseguró.“Todavía no llegamos a la meta final pero estamos atendiendo y lo vamos a resolver de la manera que beneficie a Coatepec. Es del 3 por ciento de la Nómina que se dejó de pagar”, aclaró el funcionario.Indicó que apenas el municipio dio respuesta al requerimiento de pago del crédito fiscal.“No hay riesgo que se embarguen las cuentas del Ayuntamiento, de ninguna manera, estamos atentos a ello y eso sí, que tenga la ciudadanía que no va a ocurrir”.De acuerdo con el último corte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), al 1° de enero de 2022 Coatepec mantiene un crédito fiscal “firme” del 16 de julio de 2017.Dicha condición de “firme” es que el municipio tiene que pagar a como dé lugar.