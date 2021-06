Ayuntamiento de Coatza pone trabas a construcción de aulas y baños de kínder

Directivos y padres de familia del Jardín de Niños “Juan A. Comenio” denunciaron públicamente que autoridades del Ayuntamiento están obstaculizando la construcción de tres aulas y dos baños rústicos en un terreno ubicado en la colonia Santa María.



A decir de la directora del plantel, Jessi, desde el 2018 fueron beneficiados con este proyecto bajo el programa “Escuelas al Cien”, incluso el recurso ya estaba etiquetado. Sin embargo, Protección Civil Municipal se ha negado a realizar el dictamen para la prevención de accidentes, ya que aseguran no es un lugar apto para un preescolar.



“Me piden un dictamen, un proyecto de mitigación para prevenir accidentes. Ahorita ese es el obstáculo que he tenido con PC. No tengo nada en contra de ellos pero sí me han obstaculizado el trabajo, no permiten que se construyan esas tres aulas, comentan que es un área muy peligrosa. ¿Entonces por qué existen escuelas construidas en carretera y un desnivel?”, expuso.



Además, aseguró que fue el mismo Gobierno Municipal quien le donó el terreno y ahora se quieren retractar diciendo que no es apto para los alumnos.



Refirió que meses después aparecieron unos nuevos dueños del terreno; sin embargo, la docente aseguró que cuenta con las escrituras del terreno que pertenecía al municipio y fue donado.



Mientras, alumnos tienen que tomar clases en galeras y en condiciones deplorables.



Ante esta situación, temen que se pierda el recurso de este programa y alumnos no puedan tener un lugar digno para estudiar.