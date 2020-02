Ayuntamiento de Córdoba intentó ocultar costo de torres de vigilancia hasta 2023

Desde el mes de noviembre de 2019 se solicitó al ayuntamiento de Córdoba que otorgara información sobre la compra de las 2 torres de vigilancia, mismas que fueron objeto de un ataque el pasado fin de semana y no contaban con las especificaciones de resguardo correspondientes.A través del oficio 0125/2019 dirigido a la alcaldesa Leticia López Landero a la Unidad de Acceso a la Información Municipal, así como a los integrantes del Cabildo, el regidor quinto, Ángel Etiem Jiménez Castañeda solicitó la copia de factura de la adquisición de las dos torres de seguridad.“Le solicitó a usted sea tan amable de hacerme llegar la copia de la factura de la compra de las dos torres de vigilancia que se entregó al mando único de la policía de nuestra región”, se lee en documento.De igual modo se especifica que se esperará dicha información.“Ya que no se cuenta con las especificaciones, ni con los manuales de dichas torres”, expone el edil en el documento, donde señala que dicha información despejaría toda duda sobre el tema, misma que ya circulaba en medios de comunicación.El edil especificó que en caso de que no se le pudiera entregar una copia de las facturas, podría entregar una memoria USB para que se le entregara la información de manera digital.Al respecto, el ayuntamiento de Córdoba, a través del jefe de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, Ignacio Gerónimo Córdoba Carrillo, respondió que el costo de cada una de las torres móviles fue de 3 millones 770 mil pesos; el proveedor fue Antonidas SA de CV, la modalidad de adquisición fue por licitación simplificada y participaron cuatro proveedores en la misma.Sobre la solicitud de información de las características de cada una de las Torres, el área de acceso a la información respondió que se emitió un acuerdo donde elComité de Transparencia clasificó la información como de acceso restringido en su modalidad de reservado.“Debido a que su difusión puede poner en riesgo la integridad física y la seguridad del personal que opera dicho mobiliario”.Además, se agrega el acuerdo donde el Comité de Transparencia aprobó por unanimidad reservar la información por un periodo de cuatro años, es decir, hasta el 2023 después de que López Landero culmine su administración.También, se especifica que el expediente que contiene las características técnicas, funciones y accesorios de seguridad instalados en las torres de vigilancia, se encuentra a resguardo de la dirección de recurso materiales del ayuntamiento de Córdoba.Cabe mencionar que el pasado fin de semana, en un ataque a dichas torres, cuatro elementos policiacos perdieron la vida, ya que las casetas móviles no contaban con las especificaciones de seguridad y blindaje correspondiente para hacer frente a este tipo de atentados, motivo por el cual se pone en duda la inversión millonaria que se hizo para las torres de seguridad y vigilancia en el municipio de Córdoba.