Ayuntamiento de Magdalena atiende afectaciones por lluvias sin esperar a PC estatal

El alcalde de Magdalena, Aarón Mixteco Coyohua, señaló que ante las afectaciones que han tenido ese municipio por las lluvias, se han atendido las necesidades de la población sin esperar a que la Secretaría de Protección Civil atienda la situación.Mencionó que sí le preocupa caer en desvío de recursos y daño patrimonial, pero a la población no se le puede pedir que espere cuando lo que requiere es ayuda.“Nosotros como ayuntamiento apoyamos a no menos de seis o siete personas que están enfermos y los tenemos que trasladar a veces por Tequila y luego la carretera también sufre deslaves, hay deslaves también en el tramo de San Andrés, entonces cómo los movemos, tenemos que limpiar las carreteras”.Mencionó que además hay personas que se trasladan todos los días para laborar a Orizaba o Córdoba.Recordó que recientemente hubo un derrumbe en la carretera que va a Tonalixco y Magdalena, además de que ocho viviendas tuvieron daños, pero no pueden esperar a que llegue Protección Civil y declare una emergencia, porque son trámites tardados, por lo que con recursos propios se hicieron los trabajos necesarios.