Ayuntamiento de Mendoza reparte uniformes escolares gratuitos

Cuatrocientos uniformes escolares gratuitos, de un total de 9 mil 750, fueron entregados este día en el Salón Petroleros de Ciudad Mendoza, costeados con recursos económicos administrados por el Ayuntamiento.Para padres de familia, la medida aprobada por el Cabildo representa un ahorro a su economía y aunque no se precisa la cifra exacta de la inversión, ni de que partida presupuestal se tomó el ahorro, a los padres de familia les representa un ahorro de entre 400 y 500 pesos promedio por alumno.Tampoco se indica la maquiladora o empresa que confeccionó los uniformes destinados al nivel preescolar a medio superior, pues inicialmente el alcalde Héctor Rodríguez Cortés señaló que sería una pequeña maquiladora conformada por mujeres mendocinas, las encargadas de elaborarlos.Al evento asistieron el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, diputado Juan Javier Gómez Cazarin; la diputada Ana Miriam Ferráez Centeno, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y la Familia del Congreso del Estado, el Procurador Estatal del Medio Ambiente Sergio Rodríguez Cortés, -hermano del Alcalde- y el secretario de educación Zenyazen Escobar.En el evento se dio a conocer de una importante inversión en materia de mantenimiento a las instalaciones de la emblemática Escuela de Bachilleres América, misma que estuvo en abandono durante varias administraciones.En este orden, Zenyazen Escobar dijo que esto es posible gracias al aumento de 500 millones de pesos para infraestructura educativa, de lo cual, una parte de estos recursos se destinan a Ciudad Mendoza.Cabe señalar que la entrega de uniformes se completará en los siguientes días de septiembre al resto de alumnos de todos los niveles. Este día recibieron uniforme el preescolar “Juana de Asbaje”, las primarias “Enrique C. Rébsamen”, “Josefa Ortiz de Domínguez”, “Guillermo Martínez”, y Enrique C. Rébsamen de La Cuesta.Asimismo las telesecundarias “Venustiano Carranza” y “Esfuerzo Obrero” vespertina; y Bachilleres América turno vespertino.