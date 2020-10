Ayuntamiento de Nogales se endeudó apoyando a familias de muertos por COVID

El alcalde de Nogales, Guillermo Mejía Peralta, indicó que por concepto de apoyo en servicios funerarios para habitantes de su municipio que han perdido a un ser querido debido al COVID-19, el ayuntamiento adeuda alrededor de 150 mil pesos.



Comentó que ante la necesidad que ha habido de la población en ese sentido se hizo un acuerdo con siete empresas funerarias que atendieron las necesidades de 34 familias que no tenían el recurso para cubrir el féretro, la incineración y los gastos que implica un servicio en estos casos.



Mejía Peralta mencionó que algunas personas, a pesar del trance por el que están pasando, no escogen un servicio sencillo, sino que piden los más costosos.



Comentó que las empresas ya dieron el servicio y el próximo viernes se reunirán para ver el tema del pago, pues son al menos 20 funerales los que están pendientes de cubrirse con un monto de alrededor de 30 mil pesos.



Indicó que esas funerarias también requieren del pago porque necesitan tener liquidez para operar y seguir trabajando, además de que algunas tenían preocupación de que les pasara lo que ha ocurrido en otras administraciones, que les han quedado a deber hasta 30 mil pesos.



Agregó que debido a la pandemia, el ayuntamiento ha erogado hasta ahora casi un millón de pesos por compra de tanques de oxígeno, medicamentos, caretas, gel y desinfectante.



El alcalde nogalense señaló que de los medicamentos que ha solicitado la población algunos se han adquirido aquí y otros se han buscado hasta en Oaxaca, Puebla o Monterrey, en donde están los laboratorios.



Señaló que el ayuntamiento no puede abandonar a sus ciudadanos y había gente que llevaba su tanque de oxígeno porque no podía llenarlo y se le apoyaba a ir a algún lugar para que se lo llenaran.



Agregó que de esas adquisiciones y apoyos se presentará un reporte mensual de la Coordinación de Salud y la Tesorería a la Jurisdicción Sanitaria número 7.



Por otra parte, mencionó que hay preocupación de que se pueda dar un rebrote de casos en el municipio, pues muchas personas han hecho fiestas o salieron el pasado 15 de septiembre.